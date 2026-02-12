F1: Oscar Piastri muda a sua estrutura de apoio e volta a contar com engenheiro português

Oscar Piastri prepara-se para a temporada de 2026 da Fórmula 1 com alterações na sua estrutura de apoio, numa fase em que a ambição passa claramente por dar o passo decisivo na luta pelo título.

De acordo com informações avançadas pelo PlanetF1, Mark Webber — mentor, empresário e presença habitual no paddock ao lado do australiano — deverá reduzir a sua presença nos fins-de-semana de Grande Prémio. A mudança não representa um afastamento, mas antes uma redistribuição de funções: Webber passará a concentrar-se sobretudo na vertente comercial e estratégica da carreira do piloto.

Para assumir um papel mais próximo no apoio técnico surge Pedro Matos, engenheiro português que trabalhou com Piastri na conquista do título de Fórmula 2 em 2021, ao serviço da Prema Racing. Deverá integrar o círculo mais restrito do piloto, prestando acompanhamento técnico e aconselhamento em contexto de corrida. Ao que tudo indica, Matos não será funcionário direto da McLaren, atuando antes como consultor externo focado no desempenho desportivo.

Piastri inicia assim a sua quarta época na Fórmula 1 depois de uma ascensão rápida ao estatuto de candidato regular às vitórias. Após dois triunfos em 2024, o piloto destacou-se em 2025 com sete vitórias, igualando o então colega de equipa Lando Norris e assumindo mesmo a liderança do campeonato a meio da temporada. Contudo, uma quebra na fase final comprometeu a luta pelo título, que acabou por sorrir a Norris em Abu Dhabi, com Piastri a terminar em terceiro lugar.

A reconfiguração da equipa de apoio aponta, assim, para uma abordagem mais estruturada e técnica, num momento em que o australiano procura consolidar-se como verdadeiro candidato ao campeonato.