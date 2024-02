F1, Oscar Piastri (McLaren): Só saberemos em que ponto estamos quando corrermos no Bahrein” | AutoSport

Oscar Piastri teve um excelente ano de estreia na F1, com os destaques para a sua vitória no Sprint no Qatar e tem tudo para continuar a evoluir, mas já dentro de um nível que não é habitual de ver num jovem rookie, face ao que produziu em 2023, especialmente na segunda metade da época: “É ótimo poder conduzir já o MCL38 em pista pela primeira vez. É um marco importante no nosso desenvolvimento para este ano e estou entusiasmado por o ver em pista com a sua nova pintura.

Só saberemos em que ponto estamos em termos de competitividade quando corrermos no Bahrein, mas temos estado a preparar-nos o melhor possível, passando algum tempo no simulador, trabalhando em estreita colaboração com todos os que conceberam, construíram e vão conduzir o carro para garantir que estamos prontos para começar em força.

“Estou ansioso pelas próximas semanas, que nos levarão a um ano atarefado. Um enorme obrigado à equipa por tudo o que tem feito até agora para nos preparar para 2024. Estou muito entusiasmado por dar início à minha segunda época na F1”, disse Oscar Piastri.