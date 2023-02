F1, Oscar Piastri: “Mark Webber avisou-me para não subestimar o desafio” | AutoSport

Oscar Piastri tem pela frente um grande desafio. Justificar a apostar da McLaren e mostrar que pode ser uma das estrelas do futuro. É isso que se espera do jovem australiano, estreante em 2023.

Piastri tem Mark Webber como agente, e o ex-piloto (e a sua esposa Ann Neal) tem sido um pilar importante do jovem piloto nesta fase em que se prepara para o grande desafio. Webber tem aconselhado Piastri que tem ouvi com atenção os ensinamentos:

“Tenho recebido muitos conselhos tanto do Mark como da Ann”, disse Piastri. “Penso que, para resumir, a mensagem é não subestimar o desafio da F1. É obviamente um grande passo em frente. E também é uma dinâmica diferente no desporto, onde este é o meu primeiro ano a ser pago para pilotar carros de corrida, o que é bastante fixe. Portanto, é uma dinâmica diferente daquilo a que estou habituado. Penso que ser apenas um dos dois pilotos de uma equipa de 700 ou 800 pessoas que temos aqui, é uma grande responsabilidade. Portanto, é um pouco diferente, e o Mark, o Andrea [Stella] e o Zak [Brown] lembraram-me da responsabilidade que tenho, e do impacto que posso ter na motivação e na produtividade da equipa”.

“O Mark e a Ann fazem muito por mim, acho que principalmente nos bastidores, assegurando-me de que tenho realmente de me concentrar no essencial. E penso que este ano, em especial, tenho estado muito grato pelo seu apoio e por tudo o que podem fazer para tornar a minha vida tão fácil quanto possível. E ao longo do ano passado não foi diferente, guiando-me através de tudo isso, e fazendo todo o trabalho de fundo. Por isso, têm sido uma grande ajuda. E estou realmente grato por tê-los do meu lado”.