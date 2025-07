F1, Oscar Piastri lamenta penalização: “não tive o resultado que merecia”

“Eu carreguei nos travões, vi as luzes do Safety Car apagarem-se, então não acelerei novamente, e o Max [Verstappen] passou por mim, o que foi um pouco estranho, e depois recebi uma penalização por isso, tão simples quanto isso.”

Ao falar com os meios de comunicação mais tarde, o piloto de 24 anos deu uma visão mais aprofundada dos seus sentimentos sobre o que tinha acontecido: “Achei que a penalização foi bastante má, mas, de qualquer forma, estou contente por termos tido um carro rápido, mostrei o que precisava de provar e é apenas desapontante quando o que mereces é-te tirado, mas é assim que as coisas são”, disse Piastri.

Isto fez com que o australiano caísse para segundo, enquanto o seu colega de equipa, Lando Norris, conquistou a vitória e reduziu a liderança de Piastri no campeonato para apenas oito pontos. Nico Hulkenberg, entretanto, conquistou um pódio de estreia na F1 em terceiro.

No entanto, quando a segunda fase chegou ao fim, os comissários consideraram que Piastri travou demasiado tarde no recomeço, resultando numa penalização de 10 segundos que cumpriu mais tarde durante uma paragem nas boxes.

Oscar Piastri lamentou o impacto de uma penalização de 10 segundos “bastante má” na sua corrida no Grande Prémio da Grã-Bretanha, com o piloto da McLaren a sentir que não obteve o resultado que “merecia”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros