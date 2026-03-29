F1, Oscar Piastri lamenta oportunidade perdida: “pena não sabermos o que podia ter acontecido”

Safety Car muda o rumo da corrida e retira ao australiano a hipótese de vitória

Oscar Piastri terminou em segundo lugar no Grande Prémio do Japão, mas a sensação dominante foi a de uma vitória que lhe escapou por circunstâncias alheias. O piloto da McLaren liderava a corrida nas voltas iniciais, à frente de George Russell, até que um safety car na volta 22, provocado pelo despiste de Ollie Bearman (Haas), alterou por completo o desfecho previsível da prova.

A entrada do carro de segurança coincidiu com o momento crucial das paragens nas boxes e acabou por comprometer a estratégia da McLaren. Piastri perdeu a vantagem construída nas voltas anteriores e viu-se ultrapassado por Kimi Antonelli, autor de uma impressionante demonstração de ritmo ao volante do Mercedes.

“Uma pena não sabermos o que podia ter acontecido”

No final, o australiano reconheceu o sabor agridoce do resultado. “Teria sido muito interessante ver o que aconteceria sem aquele Safety Car”, afirmou. “Conseguia manter o George atrás e, mesmo antes das paragens, estávamos a aumentar a vantagem novamente. É uma pena que não tenhamos visto como terminaria, mas o facto de estarmos desapontados com um segundo lugar mostra o bom momento em que estamos”, acrescentou o piloto.

O seu engenheiro de corrida pediu desculpa pelo azar no momento da neutralização, considerando que a vitória esteve ao alcance do australiano. Ainda assim, a equipa de Woking saiu satisfeita com a consistência e o ritmo demonstrados ao longo do fim de semana, confirmando a evolução do monolugar face ao início da temporada.

Enquanto isso, Antonelli cimentou o domínio da Mercedes, numa corrida em que o desempenho do jovem italiano impressionou tanto pela velocidade como pela maturidade tática. Piastri admitiu que, mesmo sem o safety car, teria sido um desafio difícil travar o avanço do piloto germânico: “A velocidade da Mercedes hoje era notável.”