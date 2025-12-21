F1: Oscar Piastri já fala com outras equipas?

Juan Pablo Montoya acredita que Oscar Piastri e o seu empresário, Mark Webber, já estarão em conversações com outra equipa de Fórmula 1. O colombiano sustenta que a situação competitiva recente e algumas decisões internas do “papaya team” podem ter levado o piloto a ponderar alternativas.

Depois de liderar a luta pelo título, Piastri perdeu o comboio do título com uma sucessão de corridas longe do nível mostrado inicialmente, com vários episódios a alimentarem a ideia de que a McLaren terá dado primazia a Lando Norris. A polémica começou em Monza, quando a equipa solicitou ao australiano que facilitasse a ultrapassagem do britânico — pedido que Piastri não apreciou e que admitiu continuar a afetá-lo na prova seguinte, em Baku, onde viveu o pior fim de semana da época.

Seguiram-se desempenhos menos competitivos nos Estados Unidos e no México e outro momento sensível em Singapura, com um toque na primeira curva do GP. No final da temporada, Piastri terminou sem vitórias nas últimas nove corridas e perdeu a vantagem pontual que detinha, terminando atrás do seu colega de equipa e também de Max Verstappen.

Para Montoya, este contexto terá levado Piastri e Webber a avaliar seriamente o mercado. O ex-piloto lembra ainda que o passado de Webber com a Red Bull e a experiência de tensão interna com Sebastian Vettel não pode contaminar a gestão da carreira do jovem australiano, alertando para o risco de repetir dinâmicas prejudiciais.

“Garanto que o Oscar Piastri e o Mark Webber já estão a falar com outra equipa de Fórmula 1. Não penso que o Mark Webber esteja satisfeito com o desenvolvimento do Oscar na McLaren. O Mark não está muito feliz com a McLaren. Mas a questão é saber se o Oscar está, de facto, muito infeliz com a McLaren. Eles precisam de ter cuidado e garantir que as cicatrizes do Webber da sua época como piloto não interfiram na carreira do Oscar.”