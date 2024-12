F1: Oscar Piastri já domina a arte de gerir os pneus

Oscar Piastri salientou uma melhoria significativa na gestão dos pneus durante a época de Fórmula 1 de 2024 em comparação com o seu ano de estreia, embora tenha admitido que ainda não domina totalmente os pneus Pirelli.

Em 2023, Piastri destacou-se pelo ritmo de corrida, mas teve dificuldades com a gestão dos pneus durante as corridas, ficando frequentemente atrás do colega de equipa Lando Norris. No entanto, em 2024, melhorou muito nesse capítulo, vencendo duas corridas (Azerbaijão e Hungria) e terminando em quarto lugar no campeonato de pilotos.

Piastri explicou que a aprendizagem da gestão dos pneus requer experiência de corrida, uma vez que as sessões de treinos não reproduzem as condições de corrida. Embora tenha feito progressos na compreensão e gestão proativa dos pneus, reconheceu que ainda enfrentou desafios em determinadas corridas. Refletindo sobre o processo de aprendizagem, referiu que pode ser frustrante, uma vez que os erros têm um impacto direto nos resultados das corridas. Apesar destes desafios, Piastri mostrou-se satisfeito com os seus progressos e com a valiosa experiência adquirida.

“Penso que houve duas ou três corridas este ano em que ainda foi – não na mesma medida do que no ano passado, mas ainda foi um desafio nessa frente [gestão de pneus], mas penso que foi uma melhoria da noite para o dia em todos os outros aspetos. Por isso, sinto que sei muito mais proativamente o que preciso de fazer para gerir os pneus, algo que temos de aprender da forma mais difícil, através da experiência, o que pode ser bastante doloroso. Por isso, sinto que fiz grandes melhorias nesse aspeto”, explicou.

“É muito difícil [trabalhar] porque só o podemos fazer nas corridas. Quer dizer, podemos tentar fazê-lo nos treinos, mas nunca se sabe se vai funcionar ou não, porque obviamente os stints que fazemos não estão nem perto da distância de uma corrida. Por isso, algumas das técnicas que podemos utilizar e algumas das coisas que queremos aplicar, podemos aplicá-las, mas nem sempre nos dão as respostas claras que pretendemos. Só as corridas o podem fazer. Por isso, é preciso experimentar nas corridas, o que é muito difícil e, obviamente, muito doloroso por vezes, porque se nos enganarmos, não podemos simplesmente recomeçar e tentar de novo. É esse o resultado da corrida. E sim, isso foi um pouco frustrante em alguns momentos no ano passado, mas sinto que, mais uma vez, foi uma boa melhoria para esta temporada, por isso estou feliz por ter passado por essas experiências”, concluiu o australiano.