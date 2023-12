F1: Oscar Piastri impressionou pela rápida aprendizagem | AutoSport

Oscar Piastri foi de forma clara e inequívoca o melhor estreante do ano. Mas mais impressionante que isso, foi a forma como gradualmente foi crescendo, aproximando-se de Lando Norris, que é agora cobiçado por praticamente todas as equipas. Piastri mostrou que tem todos os ingredientes para ser um caso sério.

Oscar Piastri conquistou a grande maioria dos adeptos da F1 e confirmou que é de facto uma das novas pérolas da F1. Apesar dos seus 21 anos, mostra uma maturidade e uma inteligência notável. Para isso, basta puxar a “cassete atrás” e ver como encarou alguns dos fins de semana mais exigentes. No Mónaco, por exemplo, nunca quis dar nas vistas nos treinos, preferindo ganhar experiência e quilómetros, para depois na qualificação e na corrida subir o nível. Esta postura que foi constante ao longo da época permitiu que fosse evoluindo e se na primeira metade do ano foi algo discreto, na segunda metade do ano aproximou-se muito mais de Lando Norris e até conseguiu vencer uma corrida Sprint.

Andrea Stella, diretor da McLaren, elogiou a época do seu piloto, realçando os pontos fortes:

“A nossa análise diz é que a época do Oscar foi excecional, e quando digo excecional quero dizer para além das nossas expectativas”, explicou Stella em Abu Dhabi na semana passada. “É a rapidez com que ele aprende que, na minha opinião, o torna excecional”, continuou. “A sua classificação é impressionante, o que cria obviamente expectativas para a próxima época, e as expectativas exigem trabalho para serem confirmadas. Mas a outra coisa boa com o Oscar é que ele é uma pessoa firme, empenhada. O trabalho com ele será mais sobre o que precisamos de fazer para confirmar este gradiente. Ele é calmo, é tão bom a manter-se num estado em que pode usar o melhor do seu talento. Isto parece ser algo natural para ele. Ou talvez tenha trabalhado nisso ao longo da sua jovem carreira. Não sei, mas é certamente notável. Eu não tenho essa qualidade: Tenho de pensar na minha psicologia para me manter ativamente no estado mais produtivo! Mesmo quando vejo grandes pilotos – atualmente ou no passado – todos eles têm por vezes um desempenho inferior porque não se mantêm no estado em que dão o seu melhor”, acrescentou. “Mas para o Óscar, isto é bastante natural.”