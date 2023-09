F1: Oscar Piastri impressiona no seu ano de rookie | AutoSport

Passámos a ouvir falar um pouco mais de Oscar Piastri aquando da polémica que envolveu a Alpine F1, e hoje, após 16 corridas com a McLaren já ninguém duvida do ‘diamante’ que ali está. O australiano alcançou a sua primeira linha da grelha em qualificação e o seu primeiro pódio em Suzuka, já tinha arrancado de terceiro na Grã-Bretanha, e cada vez se fala mais do jovem da McLaren. Na corrida, foi batido pelo seu companheiro de equipa, Lando Norris, mas o rookie da McLaren está a dar nas vistas no paddock da Fórmula 1: “Se eu fosse o dono de uma equipa, contrataria o miúdo australiano. Ele é muito bom., disse Bernie Ecclestone, ao jornal Daily Mail.

O chefe de equipa da McLaren, Andrea Stella, disse que Oscar Piastri lhe faz lembrar o jovem Fernando Alonso: “Tenho que dizer que ele (Piastri) me surpreendeu em Suzuka, especialmente no sábado”, disse Stella, que trabalhou de perto com Schumacher e Alonso. “Esta não é a primeira vez que ele tem um bom desempenho na qualificação, mas desta vez foi em Suzuka, um circuito muito técnico onde é muito difícil fazer boas voltas seguidas.

Já o antigo piloto de F1 Ralf Schumacher disse que a “McLaren tem certamente a melhor dupla de pilotos para o futuro.

O Oscar é um super talento. Já é difícil ganhar campeonatos de Fórmula 3 e Fórmula 2, mas ele conseguiu-os no seu primeiro ano e isso é extraordinário. Agora está a fazer a mesma coisa na Fórmula 1. Vamos ouvir falar muito dele”, acrescentou o irmão mais novo de Michael Schumacher.

O patrão da Alpha Tauri, Franz Tost, é famoso por salientar sempre que os pilotos estreantes na Fórmula 1 precisam de pelo menos três anos para ganhar velocidade, mas o desempenho de Piastri no seu primeiro ano está a contrariar o austríaco.

Jan Lammers, Promotor do GP dos Países Baixos, ex-piloto de F1, diz que o desempenho de Piastri pode até inspirar a Red Bull a tomar uma decisão surpreendente de pilotos para 2024: “Acho que a Red Bull está a preparar-se para colocar (Liam) Lawson no Red Bull, disse ele à NOS. “Provavelmente estão inspirados pelo que Oscar Piastri faz na McLaren.