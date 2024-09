F1: Oscar Piastri ignorou os conselhos do seu engenheiro… e deu-se bem

Oscar Piastri assegurou a sua segunda vitória na Fórmula 1 no Grande Prémio do Azerbaijão, após a sua controversa primeira vitória na Hungria. Em Baku, Piastri ignorou os conselhos do seu engenheiro de corrida, Tom Stallard, e fez uma ultrapassagem decisiva sobre Charles Leclerc, da Ferrari, na 20ª volta, o que levou à sua vitória.

Piastri tinha identificado anteriormente a oportunidade e decidiu fazer a manobra apesar de ter sido aconselhado pelo seu engenheiro para não atacar nessa altura. Piastri atribuiu a essa decisão ousada o seu sucesso.

“Foi o que me fez ganhar a corrida. Tive um pouco de pena do meu engenheiro de corrida porque basicamente tentei fazer isso (assumir a liderança) no primeiro stint e estraguei os meus pneus. Por isso, o meu engenheiro falou pelo rádio e disse: ‘Não vamos fazer isso outra vez’. E eu ignorei-o completamente na volta seguinte e ultrapassei por dentro”, explicou. “Tive uma oportunidade semelhante no primeiro stint. Senti que, na segunda ou terceira volta, estava, penso eu, dentro do DRS, mas não aproveitei totalmente essa oportunidade. E cheguei ao fim da reta a pensar ‘se tivesse feito algumas coisas de forma um pouco diferente, talvez tivesse tido uma oportunidade’. Por isso, quando tive uma oportunidade semelhante depois da paragem nas boxes, tive de a aproveitar. E sim, não estaria aqui sentado sem isso”.

O forte desempenho da McLaren no Azerbaijão também os colocou à frente da Red Bull no Campeonato de Construtores, com uma vantagem de 20 pontos e a sete corridas do fim.