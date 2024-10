F1, Oscar Piastri: herdeiro da precisão de Alain Prost?

Quando uma lenda do automobilismo como Bernie Ecclestone, o ex-todo-poderoso da Fórmula 1, faz elogios a um jovem piloto, o paddock presta atenção. Mas quando esse elogio é seguido de uma comparação com, nada mais nada menos que Alain Prost, o tetracampeão mundial conhecido como “O Professor”, o impacto é ainda maior.

Oscar Piastri, o jovem talento australiano, vive esse momento. Para Ecclestone, ele não é apenas uma promessa, mas alguém que tem o potencial de carregar um futuro brilhante nas pistas — talvez até com um título mundial muito perto no horizonte.

Piastri, ao ouvir o seu nome ser colocado ao lado de um dos maiores da história, não escondeu o orgulho. Para ele, é uma honra ser comparado a Prost, um piloto cujas marcas de suavidade e precisão são eternamente lembradas na Fórmula 1. “Ele era famoso pela forma limpa e calculada de guiar, nunca forçando além do necessário. Se realmente partilho um pouco disso, é uma grande satisfação”, disse

Piastri esta semana à revista alemã Auto Motor und Sport, refletindo sobre o elogio que, ao mesmo tempo, é um grande incentivo.

A ligação entre Piastri e Prost não é apenas teórica. Durante a sua passagem pela Alpine, o jovem piloto teve a chance de conhecer o mestre francês pessoalmente e absorver preciosos conselhos. “Tivemos algumas boas conversas. Prost falou-me sobre a importância de ser paciente e de entender o carro como uma extensão do piloto, não apenas uma máquina para se dominar. É uma filosofia que tento aplicar sempre que entro na pista”, disse à mesma fonte.

No entanto, Piastri está consciente das diferenças entre a sua geração e a de Prost. Se na era do ‘Professor’ o talento era medido pelo controlo absoluto em condições de menor aderência e por motores indomáveis, hoje a pilotagem moderna exige um foco absoluto na precisão milimétrica e no limite perfeito, pois os carros de hoje são extremamente rápidos e sensíveis em que qualquer erro pode custar muito tempo e a margem de manobra é mínima.

Ainda assim, as semelhanças estão lá: a suavidade na forma de guiar, a cabeça fria e a capacidade de prever o comportamento do carro antes mesmo de ele começar a ter esse comportamento. Essas são as qualidades que fizeram de Prost um génio da estratégia e um mestre em extrair o máximo dos seus carros sem arriscar além do necessário — qualidades que Bernie Ecclestone vê em Piastri.

É claro que o caminho para o título mundial é longo e cheio de curvas traiçoeiras, mas uma pessoa como Ecclestone ter reparado, é um sinal claro de que o australiano está no rumo certo.

Seja como for, o australiano dá mostras de manter os pés no chão, e está determinado para continuar a aprender. Vamos ver, com o tempo, se a comparação é correta e se poderemos testemunhar um verdadeiro herdeiro do ‘Professor’ francês…