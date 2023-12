F1: Oscar Piastri foi o melhor estreante e a revelação do ano | AutoSport

A McLaren apostou em Oscar Piastri para substituir o seu compatriota Daniel Ricciardo e parece ter valido a pena entrar em conflito com a Alpine pelo jovem piloto. Piastri foi de longe o melhor estreante do ano na Fórmula 1, comprovando na primeira temporada o valor que tinha ficado demonstrado na Fórmula 2.

Campeão de Fórmula 3 e Fórmula 2 em anos consecutivos, Oscar Piastri não teve lugar na Fórmula 1 – como infelizmente aconteceu também com Felipe Drugovich e agora com Théo Pourchaire – mantendo-se como piloto de reserva e desenvolvimento da Alpine. Foi um dos pilotos que mais quilómetros acumulou aos comandos de carros de F1, apesar da maioria serem da geração anterior, no seu percurso, um pouco à semelhança do que aconteceu com Lando Norris no programa que a McLaren delineou antes da sua entrada na F1. Era uma aposta clara dos franceses para a disciplina, mas sem garantia de ter espaço em 2023 até ao momento em que Fernando Alonso desencadeou a novela do verão. O espanhol anunciou a saída para a Aston Martin e a Alpine quis Piastri no lugar do espanhol, mas naquela altura o jovem já tinha um pré-acordo com a equipa de Woking.

Ultrapassada a questão jurídica que separava McLaren/Piastri da Alpine, o jovem iniciou a temporada com um carro que não o ajudou na integração. Ainda assim, Piastri não andou muito longe de Lando Norris num MCL60 que precisava urgentemente de evoluir. Quando os grandes pacote de atualizações foram introduzidos, Norris foi sempre a “cobaia”, usando primeiro as evoluções para correlacionar com os dados que a equipa tinha das simulações.

Oscar Piastri tinha somado apenas 5 pontos até à nona prova do ano, mas depois do Grande Prémio da Áustria, altura em que a McLaren introduziu as primeiras evoluções, conquistou pontos corrida após corrida. As únicas exceções foram em Itália, EUA e São Paulo. No entanto, no Catar subiu ao pódio na corrida de domingo depois de ter vencido a Sprint do dia anterior, terminando nessa prova a melhor série da sua temporada de estreia. Entre os consecutivos Grandes Prémios do Japão e do Catar o jovem somou 41 pontos dos seus 97 do total da temporada.

Oscar Piastri completou a sua primeira temporada e depois de iniciar os seus primeiros 22 Grandes Prémios tem mais pontos somados do que o seu companheiro de equipa com o mesmo número de provas (97 contra 65). Obviamente, o momento atual da McLaren é diferente do que quando Norris iniciou a sua caminhada na F1. Não havendo dúvidas sobre o facto de Oscar Piastri ser o melhor rookie da temporada, até porque Logan Sargeant somou apenas um ponto durante o ano, o australiano conseguiu ainda terminar a temporada entre os dez primeiros classificados do mundial, em nono, à frente de Lance Stroll, Pierre Gasly e Esteban Ocon, por exemplo.

Liam Lawson também foi uma boa surpresa, estreando-se na F1 como substituto do lesionado Daniel Ricciardo. Se calhar faz sentido dar ao jovem neozelandês mais tempo na disciplina.

Foto: Martin TRENKER