F1: Oscar Piastri focado em melhorar ponto fraco

Depois de uma impressionante segunda temporada na Fórmula 1, em que ajudou a McLaren a conquistar o seu primeiro Campeonato de Construtores desde 1998, Oscar Piastri já está focado em 2025. O jovem piloto australiano pretende aperfeiçoar o seu desempenho em qualificação, área que considera essencial para disputar o título de Pilotos numa temporada que promete ser altamente competitiva.

Apesar de ter conquistado duas vitórias, na Hungria e no Azerbaijão, e alcançado oito pódios em 2024, Piastri admite que o seu desempenho em qualificação ficou aquém do seu colega de equipa, Lando Norris.

Piastri reconhece que avançou significativamente em outras áreas desde a sua estreia, mas acredita que melhorar os pequenos detalhes na qualificação será o foco principal na pré-temporada. Ele está confiante de que, ao aperfeiçoar a sua consistência em voltas rápidas, poderá estar à altura de Norris e evitar situações complicadas de ordens de equipa.

“Esta época, sinto que dei alguns bons passos em frente”, disse recentemente em Abu Dhabi. “Ainda há espaço para avançar. Acho que o maior deles foi ter deixado demasiadas posições em cima da mesa na qualificação. Acho que nunca facilitei a minha vida nas corridas, nesse aspeto. Por isso, penso que esse é definitivamente o grande objetivo da pré-época, tentar obter os últimos centésimos, os últimos décimos. Porque sinto que, em todas as outras áreas, consegui mostrar do que sou capaz. E também mostrar que melhorei em relação à minha época de estreia. Por isso, mais uma vez, sinto que agora é só juntar tudo. Creio que as lacunas agora são muito, muito pequenas ou inexistentes. Se conseguir juntar tudo, acho que estarei no meu caminho.”

“O mais importante para mim é que não houve muitas ocasiões em que me tenha sido difícil perceber para onde foi o tempo”, explicou. “Depois da qualificação de ontem, percebi imediatamente onde é que tinha corrido mal. E, mais uma vez, não é um caso de precisar de encontrar aquele passo extra. É ser capaz de estar sempre no topo do meu jogo”.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA