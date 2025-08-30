F1, Oscar Piastri feliz com pole: “Foi a definição de estar no ponto certo”
Oscar Piastri conseguiu a volta perfeita no momento decisivo, garantindo a pole para o Grande Prémio dos Países Baixos e deixando claro o peso psicológico do resultado na luta interna com Norris.
“Foi a definição de estar no ponto certo na altura certa”, afirmou o australiano. “Durante todo o fim de semana senti-me bem, só havia algumas curvas em que não conseguia ser mais rápido. Não melhorei nelas, mas encontrei tempo noutros pontos. Estou super feliz com este resultado, especialmente porque parecia que ia ser um fim de semana complicado.”
Sobre a forma como virou a tabela a seu favor, Piastri admitiu: “É só continuar a trabalhar, aproveitar o tempo de pista. Fui melhorando em zonas onde já estava razoavelmente bem e recuperei a diferença assim.”
Quanto à corrida, o piloto da McLaren antevê duelo interno: “Estamos sempre a tentar bater-nos um ao outro todos os fins de semana. Há variáveis que podem mexer com o resultado, vamos ver amanhã.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI