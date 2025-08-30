F1, Oscar Piastri feliz com pole: “Foi a definição de estar no ponto certo”

Oscar Piastri conseguiu a volta perfeita no momento decisivo, garantindo a pole para o Grande Prémio dos Países Baixos e deixando claro o peso psicológico do resultado na luta interna com Norris.

“Foi a definição de estar no ponto certo na altura certa”, afirmou o australiano. “Durante todo o fim de semana senti-me bem, só havia algumas curvas em que não conseguia ser mais rápido. Não melhorei nelas, mas encontrei tempo noutros pontos. Estou super feliz com este resultado, especialmente porque parecia que ia ser um fim de semana complicado.”

Sobre a forma como virou a tabela a seu favor, Piastri admitiu: “É só continuar a trabalhar, aproveitar o tempo de pista. Fui melhorando em zonas onde já estava razoavelmente bem e recuperei a diferença assim.”

Quanto à corrida, o piloto da McLaren antevê duelo interno: “Estamos sempre a tentar bater-nos um ao outro todos os fins de semana. Há variáveis que podem mexer com o resultado, vamos ver amanhã.”