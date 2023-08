F1, Oscar Piastri: “Estou contente com a minha pilotagem, mas há muito a aprender” | AutoSport

Oscar Piastri fez o balanço da primeira metade da época que, para já, é bastante positivo. O jovem estreante tem mostrado toda a sua qualidade em pista, revelando ainda grande margem de progressão. Os pódios já estiveram perto, mas isso não muda a abordagem do australiano.

“Penso que, antes da época, pensámos que isso seria possível [pódios] nas circunstâncias certas, com alguns carros a não terminarem”, disse Piastri. “Claro que, assim que começámos a época, era um sonho muito distante. E agora estar a lutar pelos primeiros lugares de forma consistente nos últimos três fins-de-semana é notável. Tem sido fantástico para mim, claro. É sempre uma boa motivação quando sabemos que podemos fazer um bom trabalho e que o carro está lá para terminar entre os três primeiros.”

Piastri reconhece que tem ainda muito a aprender e vê isso com naturalidade:

“Não acho que isso [possibilidade de subir ao pódio] mude muito o que estou a tentar fazer”, explicou. “Estou sempre a tentar tirar o máximo partido de mim próprio. Ainda tenho muito que aprender e estou a recuperar o ritmo de algumas coisas, por isso, nesse aspeto, não muda muito. Mas quando se pode sair com um troféu ou uma placa de sprint, é fixe. Por isso, sim, espero que consigamos mais alguns e que continuemos a avançar. Estou muito contente com a minha situação, penso que a minha época tem sido bastante boa na sua maior parte. Acho que houve definitivamente alguns erros ou momentos que gostaria de ter feito de outra maneira, mas, em retrospetiva, é muito fácil dizer esse tipo de coisas. Tenho um companheiro de equipa muito forte com quem posso aprender e que, só por ser uma referência, me ajuda muito a encontrar a velocidade, por isso, sim, estou feliz onde estou.”