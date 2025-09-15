F1: Oscar Piastri elogiou Fernando Alonso e considerou-o um dos melhores de sempre

Oscar Piastri elogiou a influência de Fernando Alonso na sua carreira na Fórmula 1. Apesar de ter trocado a Alpine pela McLaren, Piastri credita a Alonso a ajuda para moldar a sua abordagem como piloto.

Piastri, que lidera o campeonato de pilotos com nove vitórias, observou de perto a metodologia de trabalho de Alonso na sua passagem pela Alpine. Ele descreve o espanhol, que é 22 anos mais velho, como um dos melhores de todos os tempos, afirmando que as estatísticas não contam toda a história do seu talento.

O piloto australiano revelou que ver Alonso a trabalhar foi “revelador” e que a forma como o espanhol fazia perguntas e pensava sobre o seu ofício acelerou o seu próprio processo de aprendizagem. Para Piastri, estas lições contribuíram para o seu sucesso.

“Tenho muito respeito pelo Fernando”, comentou o piloto da McLaren. “Acho que ele é definitivamente um piloto cujas estatísticas não contam toda a história da sua carreira, e acho que ele é definitivamente um dos melhores pilotos que o desporto já viu. Eu dou-me bem com ele. Ele é alguém muito feroz na pista, mas acho que ele é obviamente um piloto incrível que passou por muitas épocas diferentes.”

“Acho que vê-lo trabalhar há alguns anos foi bastante revelador em termos das perguntas que ele fazia, das coisas em que pensava, o que provavelmente acabou por acelerar um pouco a minha aprendizagem”, disse ele. “Ele é um piloto fantástico e, mais uma vez, não acho que os seus resultados ou estatísticas reflitam nem de longe o seu talento.”