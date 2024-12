F1: Oscar Piastri é o quarto piloto da história a conseguir este feito…

Oscar Piastri completou todas as 1444 voltas agendadas no calendário, ou seja, 100% das voltas projetadas para esta temporada. É apenas o quarto piloto a conseguir este feito, depois de Michael Schumacher (2022), Lewis Hamilton (2019) e Max Verstappen (2023).

Oscar Piastri tem confirmado todas as suas qualidade na McLaren. Apesar de ser apenas a sua segunda época na F1 e lhe faltarem ainda alguns argumentos para se bater olhos nos olhos com os grandes nomes da grelha atual, Piastri denota uma evolução tremenda, que lhe permitiu conquistar dois triunfos em 2024. Mas não foi o único grande feito que Piastri conseguiu.

