F1: Oscar Piastri defende que episódio das ordens de equipa não teve grande importância

“Acho que a situação aqui na McLaren é muito diferente da que Mark viveu na sua carreira”, disse Piastri. “Talvez tenha havido dicas aqui e ali, apenas ajudando a equipa de algumas maneiras com o que ele sentiu que não funcionou bem na sua experiência e o que ele fez, porque acho que para muitas pessoas na equipa é um cenário bastante novo também. Acho que tem sido útil para todos ter a sua opinião sobre o que ele achava que era bom ou mau na altura”, afirmou. “Mas ele não está certamente a liderar a equipa em termos de ‘tens de fazer isto ou aquilo’. Ou mesmo para mim, do tipo ‘não defendas isto ou aquilo’. Tem sido apenas a sua própria experiência e tem sido mais ou menos isso.”

Embora as ordens de equipa se tenham tornado um tópico de discussão, especialmente depois de Lando Norris ter permitido relutantemente que Piastri retomasse a liderança no Grande Prémio da Hungria, Piastri afirmou que nunca houve uma situação em que as ordens de equipa fossem verdadeiramente necessárias. Ele explicou que os ajustes internos da McLaren eram de pormenor e aplicados a situações muito específicas, enfatizando que o foco dos media nas ordens de equipe foi exagerado.

