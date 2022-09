F1, Oscar Piastri: “Decisão tomada antes do anúncio de Fernando Alonso” | AutoSport

O futuro de Oscar Piastri está finalmente definido. O jovem australiano vai ocupar a vaga de Daniel Ricciardo, que está de saída da equipa no final do ano. Depois da batalha legal com a Alpine, a McLaren viu o seu contrato com Piastri ser reconhecido e assim já pode contar com o jovem talento para a próxima época.

Oscar Piastri falou finalmente sobre toda a situação e admitiu algum desconforto no tratamento da Alpine ao longo do processo.

“A minha decisão [de se juntar à McLaren] foi tomada com bastante antecedência do anúncio da partida de Alonso, o que tornou o anúncio da Alpine ainda mais confuso e perturbador porque tínhamos dito à equipa que eu não ia continuar”, disse ele. “Foi bastante incómodo porque o anúncio era falso e também me negou a oportunidade de me despedir devidamente de todos em Enstone. Estava na equipa há pouco mais de dois anos e meio, e para o resto da equipa descobrir que eu estava de partida daquela maneira foi muito aborrecido. Ainda não tive oportunidade de dizer adeus e é algo que quero fazer para mostrar a minha gratidão a todos os homens e mulheres de Enstone”.

Otmar Szafnauer disse recentemente que Piastri sorriu quando lhe foi dito que a Alpine iria fazer o anúncio, depois de uma sessão no simulador. Piastri disse que o fez para evitar confusão e que confrontou Szafnauer em privado:

“Este foi um episódio bizarro e francamente perturbador. Foi feito publicamente na frente de alguns membros da equipa que estavam alheios à situação e eu não queria fazer cenas na frente deles. Em privado, disse ao Otmar qual era a nossa posição e o que lhe tinha sido dito várias vezes antes. Foi muito surpreendente para mim fazerem esse anúncio”.

“Foi o maior momento da minha carreira e provavelmente da minha vida até agora. Ter isso falsamente anunciado foi algo que os meus agentes e eu senti que tínhamos de corrigir e havia também potenciais implicações legais se não negássemos o anúncio.”

Quanto à escolha da McLaren, Piastri referiu que com a indefinição da Alpine quanto ao seu futuro, o projeto da equipa de Woking se tornou aliciante:

“A falta de clareza em torno do meu futuro, e por fim a quebra de confiança, senti que a oferta era muito atrativa por parte da McLaren e as relações positivas com eles até agora foram todas as razões pelas quais senti que a McLaren era o melhor para o futuro”, disse ele.

“A decisão da CRB (Comissão para o Reconhecimento de Contratos) confirmou que eu não tinha contrato para a época de 2023 [com a Alpine]. Eu era livre de escolher o meu destino – e senti que a McLaren era uma grande oportunidade. Eles foram muito diretos e estavam muito entusiasmados por assinar comigo. Para ser completamente honesto, houve uma falta de clareza em torno do meu futuro na Alpine. Eles declararam publicamente que desejavam continuar com Fernando durante pelo menos mais um ou dois anos. Eu respeito isso. Mas depois de passar o ano sem correr, as minhas esperanças estavam firmemente depositadas num lugar na Alpine e com a falta de clareza, não me pareceu que fosse a decisão certa para mim, ficar”.