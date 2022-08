F1: Oscar Piastri confirmado na Alpine em 2023 | AutoSport

O óbvio acabou por se confirmar. Oscar Piastri, jovem talento da academia Alpine, vai ser piloto da Alpine em 2023, ficando com a vaga deixada livre por Fernando Alonso, que se vai mudar para a Aston Martin.

Piastri entusiasmou nas categorias de iniciação, sendo vice-campeão na F4 britânica e campeão na Fórmula Renault Eurocup, F3 e F2. Depois de três épocas seguidas a vencer títulos, não encontrou vaga na F1, mas a Alpine sempre fez questão de manter o jovem australiano na esperança de o colocar no seu monolugar a médio prazo. Estava tapado por Alonso e Esteban Ocon, mas com a saída surpreendente de Alonso o lugar de Piastri abriu-se a equipa fez o que já queria fazer há algum tempo… aproveitar esta pérola.

Assim, Piastri está confirmado para 2023 e poderá mostrar o que vale no Grande Circo. Espera-se muito deste jovem talento. Terá ainda de crescer e adaptar-se à F1, mas tem tudo para ser uma estrela. Quanto à Alpine, fica com uma dupla menos experiente, jovem e que a curto prazo talvez um downgrade em relação à dupla atual, mas com um grande potencial para o futuro. Assim, caem também por terra os rumores da possível ida de Piastri para a McLaren, algo que foi muito referido nas últimas semanas.

Otmar Szafnauer, Director da Equipa Alpina de F1 da BWT: “Oscar é um talento brilhante e raro. Estamos orgulhosos de o ter feito crescer e apoiado ao longo da sua carreira. Através da nossa colaboração ao longo dos últimos quatro anos, vimo-lo evoluir para um piloto que está mais do que pronto para subir à Fórmula 1. No seu papel de piloto de reserva, tem estado com a equipa na pista, na fábrica e em testes, onde demonstrou a maturidade e rapidez necessárias para assegurar a promoção. Juntos acreditamos que a nossa dupla proporcionará a continuidade necessária para alcançarmos o nosso objetivo a longo prazo de lutar por vitórias e títulos”.