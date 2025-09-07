F1, Oscar Piastri cede posição em Monza: “um pequeno incidente”, disse
Oscar Piastri terminou o Grande Prémio de Itália de Fórmula 1 na terceira posição, após uma corrida em que cedeu o segundo lugar ao seu colega de equipa, Lando Norris, por solicitação da McLaren. O piloto australiano, apesar de um desempenho sólido, viu-se no centro de uma controversa decisão de equipa que gerou alguma insatisfação.
Corrida solitária e a ordem de equipa
Piastri, que optou por pneus macios após Norris ter sugerido a sua paragem antecipada para proteger a sua posição de Charles Leclerc, beneficiou de uma paragem lenta de Norris para assumir o segundo lugar em pista. Contudo, a equipa instruiu-o a devolver a posição a Norris, justificando que Piastri tinha tido uma paragem “preferencial” para se defender de Leclerc.
A reação de Piastri via rádio foi clara, expressando o seu descontentamento: “Dissemos que uma paragem lenta fazia parte das corridas. Por isso, não percebo bem o que mudou aqui. Mas se realmente querem fazê-lo, então farei.” Piastri cumpriu a ordem, não conseguindo depois recuperar o segundo lugar, apesar de os McLaren terem sido declarados “livres para competir” após a troca.
Em declarações após a corrida, Oscar Piastri descreveu a sua prova: “Um início difícil. Talvez não as minhas melhores primeiras voltas. Parecíamos ter um ritmo bastante bom em comparação com o Charles, depois tive de o ultrapassar e foi uma corrida bastante solitária a partir daí. Simplesmente lutei um pouco na primeira parte da corrida. O carro não estava exatamente como eu gostava. Assim que os pneus se foram, senti-me um pouco melhor, o que nunca é um bom sinal. Feliz com os pontos e aceitarei isso.”
Sobre a troca de posições com Lando Norris no final, Piastri minimizou o incidente com um “Um pequeno incidente no final, mas está tudo bem!”.
A gestão de equipa em desportos motorizados, especialmente em momentos cruciais da temporada, é um dos aspetos mais complexos da Fórmula 1. A situação vivida por Oscar Piastri em Monza ilustra o dilema entre os interesses individuais do piloto e os objetivos globais da equipa. Neste carro, atenuar o seu erro, tendo no entanto, que prejudicar quem não teve culpa nenhuma.
A forma como Piastri lidou com a situação, embora com uma evidente frustração, demonstra profissionalismo e o reconhecimento das prioridades da McLaren. Estes “pequenos incidentes” podem moldar a perceção pública e a dinâmica interna, sendo frequentemente objeto de análise aprofundada nos bastidores das equipas.
malhaxuxas
7 Setembro, 2025 at 16:13
Sem stress. 3 pts nada mais.
Só demonstra estar preparado para ser campeão. Hoje Norris simplesmente esteve mais forte. Na próxima logo veremos.