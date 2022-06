F1: Oscar Piastri cada vez mais perto de assegurar lugar em 2023 | AutoSport

O nome de Oscar Piastri tem sido repetido frequentemente nos últimos dias e o jovem prodígio da Alpine poderá estar perto de assegurar uma vaga na F1 em 2023. A Williams poderá ser o destino e Nicholas Latifi poderá ficar sem lugar no próximo ano.

Oscar Piastri é um jovem australiano de 21 anos, que está ligado à Academia Renault. Piastri é um dos novos talentos a bater à porta da F1 e traz no seu currículo um vice-campeonato na F4 britânica, e três títulos consecutivos na Fórmula Renault Eurocup, F3 e F2. Piastri é visto como uma das maiores promessas jovens e está este ano como piloto de reserva da Alpine e da McLaren. Mas Piastri quer mais. Piastri quer ser piloto de F1, mas com a Alpine com pouca vontade de mudar de dupla de pilotos em 2023, o jovem australiano procura outras alternativas e a Williams pode ser essa alternativa.

Alex Albon tem convencido, é claramente o piloto em melhor forma na equipa e com a renovação de Sergio Pérez com a Red Bull por mais dois anos, o tailandês sabe que o seu futuro já dificilmente passa pela estrutura austríaca. Com uma primeira metade de época muito boa, Albon já terá convencido os responsáveis da Williams. Latifi é que tem tido muita dificuldade em impor-se neste ano e parece ser o elo mais fraco. O pai de Latifi é um dos maiores patrocinadores da equipa e tem muitas ligações com outras estruturas da F1, mas com a entrada da Dorilton a sua contribuição deixou de ser tão importante, pelo que a posição do filho fica também enfraquecida.

Piastri é um talento que deve estar na F1 e a troca de Latifi por Piastri poderia ser uma excelente solução. Mais ainda, corre o rumor que se Piastri não tiver uma proposta oficial da Alpine para correr em 2023 até ao fim deste mês, é livre de procurar uma solução para o seu futuro. Como o GP da Grã Bretanha é a 1 de Julho, foi por isso que os rumores de Latifi perder o lugar na prova britânica surgiram. Mas, pela lógica, Latifi deverá ficar até ao fim da época mas 2022 pode ser mesmo o fim da sua participação na F1. Já Piastri entraria na F1 via Williams, uma equipa onde pode crescer e evoluir sem pressão, com um bom colega de equipa. Piastri ficaria a maturar na equipa britânica até que outra estrutura lhe estenda uma proposta interessante. Veremos o que o futuro traz, mas parece cada vez mais certo que o talento de Piastri vai ter finalmente o palco que merece.