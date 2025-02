F1: Oscar Piastri aponta ao título

“Tenho trabalhado arduamente durante a pré-época para garantir que estou pronto para a época que se avizinha”, declarou. “É provável que as margens no topo sejam incrivelmente curtas, mas estou entusiasmado com a margem de crescimento após duas épocas no desporto. Ganhar grandes prémios no início da minha carreira deu-me o gosto pelo sucesso e quero muito mais. Como equipa, podemos levar um grande impulso para 2025, depois de um ano tão brilhante em 2024.”

“É ótimo estar ao volante do MCL39 pela primeira vez antes de o testarmos no Bahrain”, disse ele. “A pintura camuflada parece fixe e estou entusiasmado por mostrar o que vamos usar esta época na revelação oficial da pintura na próxima semana [na F1 75 de Londres].”

Piastri, que venceu duas corridas e garantiu oito pódios na época passada, conduziu o MCL39 pela primeira vez em Silverstone durante o evento de lançamento da McLaren. Ele mostrou-se entusiasmado com a próxima temporada e com a revelação da pintura oficial na próxima semana.

