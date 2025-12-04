F1: Oscar Piastri alimenta esperança com confiança em si próprio

Oscar Piastri chega a Abu Dhabi em terceiro lugar, 16 pontos atrás de Lando Norris, mas longe de estar derrotado psicologicamente. O australiano afirma sentir “muita confiança” na sua capacidade de desempenho, especialmente depois de um fim de semana robusto no Qatar, onde venceu a corrida sprint, conquistou a pole position e terminou em segundo na prova principal — antes de uma estratégia falhada da McLaren o ‘impedir’ de triunfar.

Piastri reconhece que a sua posição o coloca numa perspetiva diferente da de Verstappen e Norris. “Sou o que tem menos a perder dos três”, afirma, sublinhando que essa condição psicológica — estar sem pressão de liderança — oferece uma espécie de liberdade que desfruta em categorias juniores. Apesar de precisar que “várias coisas aconteçam” este fim de semana, insiste que estará “no lugar certo, na hora certa” para capitalizar as oportunidades.

Conforto em precedentes históricos

O piloto de Melbourne apoia-se numa estatística que oferece — nas suas próprias palavras — “o mais minúsculo dos confortos” para a sua luta. Nas duas últimas ocasiões em que três pilotos chegaram à derradeira prova com hipóteses de título — 2007 com Kimi Raikkonen e 2010 com Sebastian Vettel —, foi precisamente o terceiro classificado quem conquistou a coroa: “É uma boa estatística para ter, considerando a minha posição”, admite Piastri, “mas só porque aconteceu dessa maneira uma vez não significa que voltará a acontecer. Contudo, talvez me dê a mais pequena quantidade de esperança de que é possível.”

Foco no presente, resignação quanto ao futuro

Interrogado sobre a possibilidade de ordens de equipa em favor de Norris, caso se visse eliminado do título, Piastri respondeu que nada foi discutido com a McLaren. A sua abordagem é pragmática: até saber o que é “esperado”, não há resposta definitiva a dar.

Quanto ao panorama mais alargado, Piastri mostra maturidade ao reconhecer que, independentemente do resultado, a próxima época chega rapidamente. “Novo mês, novas provas — penso que se avança bastante rápido para a próxima corrida”, refere, evocando a trajetória de Max Verstappen como exemplo de quem aceita os resultados e segue em frente.

Para já, o seu foco permanece em Abu Dhabi, onde promete dar tudo por si e pelos seus apoiantes na Austrália. “Vou tentar dar o melhor para trazer tudo para casa para vocês”, conclui, sintetizando a gratidão e determinação de quem, apesar de estar contra as probabilidades, não abdica do sonho.