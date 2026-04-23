F1: Oscar Piastri alerta para impacto de eventual saída de Verstappen
Max Verstappen pondera o futuro na Fórmula 1 devido à insatisfação com os regulamentos de 2026. Em declarações ao Motorsport.com, Oscar Piastri e Lando Norris, pilotos da McLaren, consideram que a saída do neerlandês seria uma perda irreparável para a modalidade.
O tetracampeão critica a gestão de energia das novas regras, que impede a condução no limite. Piastri defende que perder um piloto deste calibre “não seria uma boa imagem” para o campeonato mundial. “Queremos correr contra os melhores e o Max tem sido a referência”, afirmou o australiano.
Norris corrobora a visão do colega, embora sublinhe que Verstappen “ganhou o direito de fazer o que quiser”, referindo o interesse do piloto em categorias GT3. Para os rivais, a complexidade técnica dos novos monolugares e a queda de competitividade da Red Bull — atual sexta classificada nos construtores — aceleram esta reflexão. Sem interesse em bater recordes de longevidade, Verstappen prioriza a realização pessoal fora do “circo” da F1.
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