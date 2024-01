F1: Osaka considera possibilidade de realizar um Grande Prémio | AutoSport

Houve já um contacto preliminar entre as autoridades do turismo de Osaka e a Fórmula 1, naquela que é a intenção de dinamizar a economia desta cidade portuária japonesa, confirmada na terça-feira passada em conferência de imprensa, com uma prova do mundial. No entanto, a organização de Osaka não quer substituir Suzuka no calendário, cujo contrato comercial com a Fórmula 1 termina este ano.

O órgão que tutela o turismo desta cidade japonesa, através do seu responsável máximo Hiroshi Mizohata, confirmou a intenção de se candidatar a um lugar no calendário da Fórmula 1, não havendo para já uma solução final em termos de palco para a prova e em declarações ao Motorsport.com, um porta-voz deu conta que a sua organização quer a “coexistência e a prosperidade mútua com Suzuka”, resultando na possibilidade de duas provas no Japão, uma “superpotência automóvel”, como referiu.

O contrato comercial entre a organização do GP do Japão em Suzuka termina este ano, mas tendo em conta que se trata da casa da Honda e o construtor automóvel vai manter-se na competição como fornecedor de unidades motrizes de nova geração, é expectável que se confirme a renovação do acordo.

A cidade estuda como e onde pode estar localizado o traçado. Todas as possibilidades estão em cima da mesa, ao que parece, podendo a escolha recair sobre um circuito citadino, um palco com instalações temporárias e outras permanentes, tipo Madrid, ou construir um circuito permanente de raíz. Dependerá da análise económica e do que apresentar um melhor rácio entre o investimento e as receitas. “O circuito em si pode ser difícil de ser rentável, mas se considerarmos [o impacto económico em] toda a cidade, penso que tem potencial”, salientou o porta-voz do turismo de Osaka à mesma publicação, acrescentando que não há ainda um quadro temporal definido, mas que “será um plano a longo prazo”.

São sinais do tempo, havendo muito interesse em receber a Fórmula 1 por várias cidades e países, uns com mais argumentos do que outros, mas começa a ser difícil perceber quais candidaturas podem, de facto, acrescentar valor à competição mundial, seja em termos desportivos ou de reputação.