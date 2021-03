F1: Os “truques” da McLaren e da Renault

Aos poucos começam-se a entender que truques e que inovações estão nos novos carros de 2021.

A McLaren tem sido um dos destaques com um bom ritmo durante todo o teste até agora e hoje tem sido tema o trabalho feito no difusor do MCL35B. A equipa terá encontrado uma área cinzenta nas regulamentações que deverá ser copiada por todas as equipas.

Para explicar de forma simples, as derivas que são colocadas no difusor viram a sua altura diminuida, uma forma de cortar a eficiência do difusor e assim diminuir o apoio aerodinâmico. Acontece que a interpretação da McLaren às regras permitiu que a equipa criasse duas derivas mais altas, com a justificação que fazem parte dos apoios do difusor, ou seja não são um apetrecho aerodinâmico, são apenas parte da estrutura do difusor. Com essa justificação a equipa manteve a capacidade de ter derivas mais altas e assim controlar e acelerar o fluxo de ar debaixo do carro e assim aumentar o apoio aerodinâmico.

Outro dos temas que tem sido falado é a imponente entrada de ar da Alpine. Não é tanto a entrada de ar superior que surpreende mais sim a forma como a cobertura do motor “incha” depois dessa zona, enquanto as outras equipas tentam ter essa zona o mais fina possível. A explicação tem a ver com os novos regulamentos. Com a diminuição do apoio aerodinâmico criado na traseira do carro, a equipa decidiu encolher ainda mais os sidepods para controlar melhor o fluxo de ar para a traseira do carro. Para isso teve de colocar alguns dos radiadores no topo do motor o que obriga assim o carro a parecer mais “inchado” no topo.

Pequenos truques que parecem estar a resultar pois a McLaren e a Alpine parecem estar com um bom nível nesta fase.