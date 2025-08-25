F1: Os temas quentes da segunda metade do ano

Faltam dez corridas para o fim da temporada 2025 da F1 e ainda há muita história para contar. O último ano desta era está a ser bem disputado e interessante de seguir. Depois desta pausa de verão, é tempo de olhar para os principais temas que deverão marcar o resto da época.

Piastri vs Norris: Quem leva a melhor?

A luta pelo título irá centrar-se nestes dois atores principais: Oscar Piastri e Lando Norris, inseridos na melhor estrutura da atualidade e com o melhor monolugar do ano à sua disposição. O fator diferenciador nesta luta vai ser o próprio piloto. Piastri regressa às pistas como líder do campeonato, posição que detém desde o GP da Arábia Saudita. A diferença entre os dois já foi de 22 pontos, mas a reta final antes das férias de Norris permitiu reduzir a desvantagem para o australiano para apenas 9.

A época tem sido de equilíbrio: Piastri tem seis vitórias, Norris tem cinco. Ambos têm quatro poles, Norris tem cinco voltas mais rápidas, Piastri tem quatro, e ambos têm 12 pódios. No entanto, Piastri tem mais 90 voltas na liderança em comparação com o seu colega e é o único, a par de Charles Leclerc, que completou todas as voltas da temporada.

Quem leva a melhor? O frio e ponderado Piastri ou o emocional e instável Norris? Será que o britânico consegue finalmente afastar os fantasmas que o apoquentam em momentos decisivos? A balança do favoritismo pende mais para Piastri, mas Norris terá encontrado a confiança perdida nas últimas corridas. Uma luta que deverá durar até à última prova do ano.

Ferrari: Como liderar com a frustração de Hamilton (e Leclerc)?

A Scuderia tem sido notícia pelos problemas de adaptação de Lewis Hamilton, confrontado com um monolugar que não é competitivo o suficiente para chegar ao topo. Os problemas na filosofia do carro, a adaptação a um mundo completamente diferente e a pressão mediática, especialmente em Itália, fizeram com que este primeiro meio ano tenha sido deveras desafiante para o britânico.

Conseguirá Hamilton mostrar o seu verdadeiro valor, ou vai manter o registo, o que agravará a sua frustração e a da equipa? Conseguirá a Ferrari dar resposta e resolver alguns dos problemas do carro, ou o foco em 2026 irá impedir que os engenheiros de Maranello forneçam um carro melhor a Hamilton e a Charles Leclerc, que também não disfarça uma crescente frustração e desconfiança. 2025 está a ser uma época dura onde a Ferrari pouco tem a ganhar e muito tem a perder, com a insatisfação interna e externa a tornar a tarefa mais complicada e a diminuir a tolerância para a entrada na nova era.

Mercedes: Que Kimi Antonelli teremos na segunda metade?

Mais do que a renovação de contrato de George Russell, que parece ser mais ou menos evidente, a principal curiosidade da segunda metade da época da Mercedes prende-se com Kimi Antonelli. O jovem piloto começou muito bem o ano, mas perdeu fulgor com a atualização falhada da Mercedes. Com o retrocesso, o italiano pareceu ganhar confiança, mas a corrida da Hungria não é suficiente para tirar ilações.

Conseguirá o italiano regressar às boas exibições? E se não o conseguir, o que a Mercedes poderá fazer? É que do lado de Russell, não parece que haja grandes dúvidas. Verstappen confirmou o seu compromisso com a Red Bull e a Mercedes não precisa de ir ao mercado, tendo nas suas fileiras um dos pilotos em melhor forma da atualidade. Só uma mudança surpreendente poderá afastar-nos deste cenário.

Red Bull: Quem será o colega de equipa de Max Verstappen?

Verstappen tem mantido o nível que exibe desde 2021. Rápido, implacável, feroz. Apenas lhe falta um monolugar capaz de um pouco mais. A Red Bull sabe bem o que ganha com o neerlandês e, por isso, tem feito de tudo para o agradar. 2026 parece estar garantido, mas se a nova era começar de forma negativa em Milton Keynes, não há garantias de que Verstappen permaneça. Assim, mais do que o que acontece dentro de pista, a Red Bull deverá estar focada em melhorar algumas fragilidades e trabalhar impecavelmente a nova regulamentação.

Mas do outro lado da garagem há um grande ponto de interrogação. Yuki Tsunoda não tem sido capaz de acompanhar Verstappen e o seu lugar está em risco. Os rumores deverão aumentar de tom se os resultados se mantiverem inalterados e a grande questão é essa: em caso de novo falhanço, quem poderá assumir o segundo lugar da Red Bull? Pode ser esse um dos temas mais desenvolvidos ao longo do resto da temporada.

Quem leva a melhor na luta pelo top 5?

Se as lutas pelo título estão mais ou menos definidas, a luta pelo quinto posto nos construtores está completamente em aberto. A Williams lidera com 70 pontos, mas não tem mais atualizações para apresentar, enquanto a Aston Martin, com 52 pontos, parece ter mais argumentos para encarar melhor a segunda metade. No entanto, outros candidatos não podem ser descartados, com a Sauber a surpreender e a ter uma hipótese de se imiscuir nesta luta.

Na teoria, a Sauber deverá lutar com a Racing Bulls e a Haas pelo sétimo posto, mas esta temporada tem sido recheada de surpresas no meio da tabela. Quem parece destinado a manter o último posto é a Alpine e aí também surge a dúvida de quem deverá ser colega de equipa de Pierre Gasly no futuro (e quem sabe no presente). Franco Colapinto tem desapontado e não seria de todo surpreendente se a Alpine tentasse outro piloto ainda antes do final. Só um Colapinto perfeito, sem erros e com um andamento bem melhor poderia tornar obsoleto este cenário.