F1: Os sinais que indicam que Portimão deverá receber o GP

Os sinais que Portimão deverá receber o GP de F1 em 2021 multiplicam-se nas redes sociais.

David Croft, jornalista da Sky Sports afirmou nas redes sociais que Portimão deverá ser a prova a ser incluída no calendário:

Big reshuffle of the F1 Calendar. Glad that a space could be found for Australia, not sure where a space for China will be found unless a race drops out. Imola could be chilly, but fun that early in April and the TBC as I understand it will be Portimao pic.twitter.com/3AJLkrmAPy