F1: Os sinais que a Red Bull ignorou sobre o seu monolugar

A Red Bull enfrenta grandes problemas de desempenho com o seu carro de F1 de 2025, o RB21, que, segundo David Croft, da Sky Sports, foi construído para atingir a velocidade máxima teórica, mas é «impossível de conduzir».

A Red Bull atravessa um dos piores momentos da sua história, juntando resultados menos positivos em pista com uma instabilidade nunca vista. A falta de resultados tem sido o catalisador da insatisfação e consequente burburinho interno, que levou ao afastamento de Christian Horner. E a falta de resultados deve-se, em grande parte, ao carro deste ano.

De acordo com David Croft, a equipa de design da Red Bull ignorou os avisos durante o desenvolvimento, e o fraco equilíbrio do carro estão agora a afetar os resultados. A saída do lendário designer Adrian Newey e do diretor da equipa, Christian Horner, desestabilizou ainda mais a equipa.

“Foi-me dito no Grande Prémio da Grã-Bretanha que a Red Bull basicamente projetou um carro que é o mais rápido possível que os dados poderiam sugerir, mas que é impossível de conduzir. E eles foram avisados sobre isso, em termos da equipa de design, mas ignoraram os avisos. Agora estão a colher os frutos disso. E talvez estejam a sentir muito mais a falta de Adrian Newey do que Christian Horner disse que sentiriam ou pensavam que sentiriam.»

Max Verstappen, atualmente 69 pontos atrás de Oscar Piastri, conseguiu apenas duas vitórias e terminou em quinto lugar no GP da Grã-Bretanha após uma derrapagem. O seu companheiro de equipa, Yuki Tsunoda, continua a enfrentar dificuldades. Com a Red Bull a cair para quarto lugar no Campeonato de Construtores e a sua vantagem competitiva a diminuir, crescem as especulações sobre o futuro de Verstappen. Embora tenha contrato até 2028, cláusulas de saída relacionadas com o desempenho podem permitir que ele saia mais cedo, com a Mercedes supostamente interessada.

Verstappen reconheceu o declínio da Red Bull, atribuindo-o em parte a questões não resolvidas de 2024, e admitiu que é improvável que a equipa consiga acompanhar o ritmo da McLaren nesta temporada.