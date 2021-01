F1: Os sete trabalhos da Red Bull na Hungria (Vídeo)

No Grande Prémio da Hungria do ano passado, Max Verstappen não teve a melhor qualificação, ao ficar apenas na sétima posição para o arranque de domingo no Hungaroring. Apesar de uma má prestação, o domingo de manhã ainda reservava mais surpresas.

Com a pista húmida, da chuva que tinha caído, Verstappen não conseguiu evitar uma saída de pista quando se dirigia para a pré-grelha, danificando a asa dianteira e a suspensão esquerda.

Os extensos danos no RB16 apontavam para o abandono, mas a equipa mostrou que não queria ver o seu carro desistir antes da corrida começar e, num grande esforço, os mecânicos de Milton Keynes conseguiram menos de vinte minutos recuperar o monolugar, permitindo a Verstappen alinhar para a corrida de domingo, onde o holandês acabou no pódio, atrás do vencedor Lewis Hamilton

