F1: Os salários dos pilotos

Em época de pandemia, os pilotos da F1 também “sentem” os efeitos da mesma. Foram vários os pilotos a verem o tamanho dos cheques que recebem ao final do mês diminuírem, com Lewis Hamilton à cabeça.

A renovação de contrato de um ano apenas terá levado a um corte de aproximadamente 10 milhões, segundo o RaceFans.net que lançou a tabela dos salários estimados dos pilotos. Sebastian Vettel foi outro piloto que terá tido um corte substancial do salário, comparando com o que auferia na Ferrari e Fernando Alonso entrou diretamente para o top3 dos mais bem pagos da grelha, apenas atrás de Hamilton e Max Verstappen que está em segundo lugar. Atrás do espanhol estão Daniel Ricciardo (também a receber menos do que nos tempos da Renault), Vettel e Charles Leclerc. No fundo da tabela está o mais entusiasmante rookie do ano, Yuki Tsunoda: