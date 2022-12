F1: Os salários dos pilotos em 2022 | AutoSport

Quanto ganha um piloto de F1? Esta é uma pergunta que surge com frequência. São atletas de topo, num desporto de alcance mundial e por isso espera-se que os seus salários sejam significativos. Será mesmo assim?

No início do mês, referimos os salários (com prémios incluídos) dos dez pilotos mais bem pagos, segundo a revista Forbes. Max Verstappen era o primeiro desta lista, seguido de Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Agora, a RacingNews 365 publicou uma lista de todos os salários dos pilotos (sem prémios adicionados). Eis a lista:

Piloto Equipa Salário (Milhões de dólares) Lewis Hamilton Mercedes 40 Max Verstappen Red Bull 35 Fernando Alonso Alpine 20 Sebastian Vettel Aston Martin 15 Daniel Ricciardo McLaren 15 Lando Norris McLaren 15 Charles Leclerc Ferrari 12 Carlos Sainz Ferrari 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 Lance Stroll Aston Martin 10 Sergio Pérez Red Bull 10 George Russell Mercedes 5 Esteban Ocon Alpine 5 Pierre Gasly AlphaTauri 5 Kevin Magnussen Haas 5 Alex Albon Williams 2 Zhou Gunayu Alfa Romeo 1 Mick Schumacher Haas 1 Nicholas Latifi Williams 1 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.75

Como podemos ver, Lewis Hamilton está no topo desta lista, seguido de Verstappen e Alonso, com Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Lando Norris empatados. Curiosamente, Charles Leclerc ganha substâncialmente menos que Verstappen e até menos que os pilotos da McLaren. E excluindo a McLaren, podemos ver uma clara diferença entre os pilotos considerados nº1 e os nº2. No caso de George Russell a diferença é espantosa.