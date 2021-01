F1: Os recordes da temporada de 2020

Para além de ser um ano atípico devido à COVID-19, 2020 também trouxe novos recorde na Fórmula 1. Vitórias, campeonatos e participações em Grandes Prémios têm agora novos números.

No Grande Prémio do Eifel, Lewis Hamilton igualou o número de vitórias de Michael Schumacher, com 92. E para alegria de todos os portugueses, foi no Autódromo Internacional do Algarve que Hamilton ultrapassou esse recorde, com a vitória no Grande Prémio de Portugal. Agora, o britânico segue com 95 vitórias e ainda não terminou a carreira na Fórmula 1.

Para além das vitórias, Hamilton também bateu outro recorde que pertencia a Schumacher, o de presenças no pódio. O britânico conta agora com 165, contra 155 do alemão, um recorde quebrado com a vitória no Grande Prémio de Espanha.

Para além do recorde de vitórias e pódios de Hamilton, a Mercedes também conseguiu bater outro recorde. Em 2019 igualaram a Ferrari e os seus seis títulos de construtores e em 2020 carimbaram o sétimo título, ultrapassando assim a equipa italiana.

Kimi Räikkönen também bateu recordes em 2020. No Grande Prémio da Rússia igualou Rubens Barrichello com 322 Grandes Prémios. Com mais um ano na Alfa Romeo, Räikkönen pode acrescentar aos 329 Grandes Prémios.

Por fim, a primeira vitória de Sergio Pérez na Fórmula 1 também é recorde. O piloto mexicano venceu o Grande Prémio do Sakhir pela Racing Point, levando assim 190 corridas na Fórmula 1 para conquistar a sua primeira vitória no desporto.