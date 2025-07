F1: Os progressos de Tsunoda e a paciência da Red Bull

Yuki Tsunoda está a ter dificuldades para acompanhar o seu companheiro de equipa Max Verstappen na Red Bull, reconhecendo o enorme desafio de se adaptar ao carro RB21. Apesar de ter recebido mais tempo e apoio do que o habitual da Red Bull, incluindo o apoio de Christian Horner e Helmut Marko, Tsunoda admite que ainda está a aprender e que tem dificuldades especialmente com o desempenho em corridas longas.

Tsunoda acredita que está a fazer progressos e que, assim que receber as mesmas atualizações que Verstappen, poderá melhorar. Ele tem experimentado novos estilos de condução e trabalhado em estreita colaboração com o seu engenheiro para se adaptar, embora os resultados continuem abaixo do esperado após oito Grandes Prémios.

“Falhei na Q1 na Áustria, mas a diferença foi muito pequena. Também sei que ainda há algumas atualizações a caminho este ano em comparação com o que o Max tem, então, assim que tiver o pacote completo, estou confiante de que poderei atingir o nível que eles esperam. É nisso que estou a trabalhar. Ainda tenho dificuldades nos stints longos. Identifiquei alguns estilos de condução para experimentar, coisas que nunca fiz antes na minha carreira na Fórmula 1. É um processo de aprendizagem. Quando as condições mudam a cada sessão, posso demorar mais tempo a adaptar-me do que no VCARB, onde podia acelerar a fundo desde a primeira volta. Com a Red Bull, tenho de construir de forma mais gradual. Não acho que seja a abordagem errada, mas leva tempo. Não sei se vai demorar uma temporada inteira, mas o que importa é que estou a progredir.”

“Tanto Helmut como Christian têm sido muito solidários. Helmut não ficou satisfeito com a minha corrida na Áustria, mas continua a apoiar-me e a ajudar-me a melhorar. Ele acredita no meu talento e na minha velocidade. Só tenho de provar isso na pista”, disse ele. “O Helmut é muito direto. Se eu tiver uma corrida má, ele diz-me exatamente o que fiz de errado. Esse tipo de pressão pode trazer à tona um desempenho que eu nem sabia que tinha. Ele tem sido assim desde que eu era júnior, e eu realmente aprecio o apoio que recebo.”

As críticas externas estão a aumentar, com o CEO da McLaren, Zak Brown, a sugerir que a Red Bull ficaria atrás da sua equipa irmã (VCARB) sem Verstappen. Tsunoda não negou isso totalmente e refletiu sobre as oportunidades perdidas no início da temporada.

“Bem, honestamente, pode ser verdade que sem o Max, a Red Bull estaria atrás. Mas eu não participei nos testes de pré-temporada, então não posso julgar isso completamente. A VCARB definitivamente tem tido um bom desempenho este ano. Eu mostrei resultados fortes nas duas primeiras corridas. Se as coisas tivessem corrido melhor na Austrália e na China, provavelmente teria marcado mais pontos. É ótimo vê-los bem, mas agora estou totalmente focado na Red Bull. É um carro que dá para fazer funcionar, mas preciso de mais tempo para entendê-lo e ganhar confiança. Estou a trabalhar em estreita colaboração com o meu engenheiro, tentando juntar tudo. Esse é o meu objetivo.”

Apesar do apoio contínuo da Red Bull, a história sugere que a paciência deles tem limites. A confiança anterior de Tsunoda — afirmando que superaria Sergio Perez se tivesse uma oportunidade — agora parece descabida, à medida que a pressão para entregar resultados aumenta. Sem uma reviravolta forte em breve, Tsunoda pode enfrentar o mesmo destino de muitos antes dele no implacável segundo lugar da Red Bull.