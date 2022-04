F1: Os problemas da McLaren | AutoSport

A McLaren protagonizou um início de temporada dececionante, longe do esperado e com questões quanto à sua evolução ao longo do ano.

A formação de Woking era vista em Barcelona como uma potencial candidata aos lugares do pódio deste ano, mas rapidamente a frustração cobriu a esperança nas hostes da equipa inglesa.

Na edição desta semana do AutoSport e na nossa secção de artigos exclusivos, explicamos os problemas da McLaren e apontamos se existe a possibilidade de poder recuperar o lugar no topo do Segundo Pelotão. CLIQUE AQUI PARA LER O ARTIGO