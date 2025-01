F1 – Os pontos de interesse de 2025: A nova dupla de pilotos da Williams

Os astros alinharam-se para que a equipa conseguisse uma das melhores duplas de pilotos da grelha. Falta “apenas”um carro minimamente competitivo. Já se sabe que James Vowles, diretor da equipa, aponta para 2026 e que 2025 será apenas um ano de transição, esperando-se que a nova era traga uma nova Williams. Mas 2025 não poderá ser tão mau ao ponto de desapontar os pilotos que poderão olhar para outras equipas, uma vez que o mercado está ainda muito fluído, com jovens pilotos a entrar, mas ainda com muitas interrogações sobre a sua capacidade. Vowles conseguiu juntar experiência e talento no cockpit. Mas o desempenho e, acima de tudo, o potencial para o futuro serão fundamentais para manter Albon e Sainz.

Alex Albon já tem 106 GP feitos e Carlos Sainz tem 209, pelo que não falta experiência à dupla da Williams. A qualidade também está lá e quer Albon, quer Sainz são pilotos já reconhecidos e com capacidade para levar a equipa longe. Não falta talento ao volante, mas a época 2024 foi muito dura em vários aspetos. Competitivamente, a equipa esteve longe do que mostrou em 2023, onde teve alguns rasgos muito positivos. Em 2024 vimos uma Williams muito mais irregular, menos capaz de surpreender.

