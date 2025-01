F1 – Os pontos de interesse de 2025: A luta interna na McLaren

A McLaren terminou o ano com o título de construtores. Um título que escapava desde 1998. Foi o regresso ao degrau mais alto do pódio, numa época que começou mal, mas que terminou da melhor forma. Só faltou mesmo o título de pilotos para ser uma época ainda mais memorável, mas Max Verstappen foi demasiado forte. E esse título de pilotos pode transformar-se num foco de tensão.

Lando Norris já provou o sabor da luta pelo título. A pressão dos media, dos adversários, a exigência de ter de estar na melhor forma em todas as corridas… Norris mostrou estar pouco preparado para estas lutas, mas acabou por aprender lições importantes. Em 2025 estará mais preparado para voltar a tentar. Mas um dos principais adversários deverá ser o seu colega de equipa, Oscar Piastri.

O australiano já mostrou que não está muito longe de estar pronto para as lutas do título. Ainda denotou algumas fragilidades em qualificação (Lando Norris é dos melhores da atualidade neste capítulo), mas mostrou já uma excelente capacidade em corrida. Nas lutas roda com roda, parece ser mais incisivo que Norris e parece ter também maior capacidade para aguentar a pressão. Se Piastri melhorar nas qualificações, a balança fica equilibrada. Se a McLaren voltar a ter um monolugar competitivo, poderemos ter aqui um dos duelos mais renhidos e interessantes de seguir.

A relação entre Norris e Piastri tem melhorado ao longo do tempo, mas nunca foi tão próxima como a que Norris desenvolveu com Daniel Ricciardo e especialmente com Carlos Sainz. Mas os contextos eram muito diferentes e se antes a McLaren apenas procurava chegar ao topo, agora a equipa já tem argumentos para lutar por títulos, o que altera a dinâmica da equipa. E é essa dinâmica que tem de ser melhorada. Norris e Piastri são dois grandes talentos, com aspirações legítimas ao título. É obrigação da equipa criar mecanismos que permitam gerir conflitos internos. Em 2024 a McLaren não fez isso e a indefinição que reinou até o título de pilotos ser definitivamente perdido, piorou ainda mais a situação.

Assim, a McLaren vai ser uma das equipas mais interessantes de 2025. Será que Lando Norris ganhou estofo de campeão? Será que Oscar Piastri já tem capacidade para se juntar a esta luta? E como irá a McLaren gerir este duelo interno? Questões fundamentais para esta temporada.