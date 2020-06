F1: Os pneus para as primeiras provas

A Pirelli já anunciou os pneus que irá disponibilizar para as primeiras oito provas do ano.

Da gama de cinco compostos disponíveis, a Pirelli apostou maioritariamente nos C2, C3 e C4, exatamente no meio da gama disponível. Apenas a primeira corrida em Silverstone e a prova em Barcelona terão uma escolha um pouco mais “dura” sendo esta mudada para a segunda prova britânica, com os compostos acima referidos a regressarem ao “menu”.

Cada piloto terá de guardar um conjunto do mais suave dos três compostos indicados para a Q3. Este conjunto será devolvido para aqueles que se classificarem entre os 10 primeiros, mas os demais pilotos o manterão esses pneus para a corrida.

Cada piloto deve ter um conjunto de pneus duros e médios disponíveis para o GP, e um deles deve ser usado. Cada piloto terá 13 conjuntos disponíveis no total para o fim de semana.

“Com tantas variáveis no início desta temporada atrasada, e um calendário flexível que não deixa muito tempo para reagir às novas circunstâncias, foi acordado com as equipas, o promotor e a FIA anunciar os compostos para a primeira oito corridas este ano todos juntos. Como de costume, esses compostos foram escolhidos para melhor corresponder às características de cada circuito e fornecer oportunidades interessantes para a estratégia de corrida”, disse Mario Isola