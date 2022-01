F1: Os pilotos que mais esperaram por uma vitória | AutoSport

A primeira vitória na F1 é sempre a mais importante. Por ser a primeira e por ser a prova de que o piloto consegue ter sucesso na competição tirando pressão e permitindo abordar as próximas corridas com mais confianças. Mas por vezes a primeira vitória demora a chegar. Eis os pilotos que mais tiveram de esperar para levantar o troféu do primeiro lugar do pódio:

Link para o vídeo AQUI