F1: Os pilotos que estarão no teste para jovens

Depois do fim da época as equipas preparam-se para o último teste do ano. A lista de pilotos e de equipas presentes já é conhecida.

A Mercedes irá recorrer aos pilotos da Fórmula E para participarem no teste de jovens pilotos em Abu Dhabi, Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries.

O piloto de reserva da Red Bull, Sebastien Buemi, é outro piloto cuja entrada no teste foi resultado da entrada de Fernando Alonso, tendo feito 55 corridas de corrida de F1 para Toro Rosso no passado.

Juri Vips é um piloto cuja presença cumpre o objectivo do teste para jovem piloto. O piloto estónio obteve uma super licença da FIA no início deste ano após ter completado 300 km de testes privados com a Red Bull, e foi piloto reserva em corridas recentes.

Depois de ter sido objecto de muita controvérsia nas últimas semanas, a Renault acabou por conseguir colocar Fernando Alonso no teste. O piloto líder da Renault Sport Academy Guanyu Zhou também participará, tendo corrido a tempo inteiro na F2 este ano.

Robert Shwartzman, testou um Ferrari de 2018 ao lado de Mick Schumacher e Callum Ilott, e devia participar na FP1 em Abu Dhabi com Alfa Romeo antes de os planos serem alterados. Mas finalmente terá o seu primeiro teste num carro F1 2020 ao lado de António Fuoco, que se tem concentrado principalmente no trabalho com simuladores.

AlphaTauri ainda não anunciou Yuki Tsunoda como piloto F1 para 2021, mas vai continuar a sua preparação. O compatriota Marino Sato juntar-se-á a Tsunoda no segundo carro AlphaTauri.

Robert Kubica também irá estar no teste e a ele juntar-se-á Callum Ilott, que terminou como vice-campeão na F2 e que deveria ter particpado na FP1 com Haas em Nurburgring, antes da chuva ter causado o cancelamento da sessão.

O campeão da F2 Schumacher foi anunciado na Haas e teve a primeira oportunidade de pilotar um dos carros da equipa em Abu Dhabi, quando participou na FP1 e voltará a fazer o mesmo no teste.

Jack Aitken e Roy Nissany, são os pilotos que estarão em pista pela Williams.

McLaren é uma das duas equipas que não participará no teste, tendo-se oposto à decisão de abrir o teste a condutores não jovens. Também a Racing Point não estará no teste