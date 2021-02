F1: “Os pilotos não devem ganhar mais de 10 milhões por ano e devem ter prazer em conduzir estes carros”

“Os pilotos não devem ganhar mais de 10 milhões por ano e devem ter prazer em conduzir estes carros”, disse Franz Tost, Chefe de Equipa da Alpha Tauri, referindo, logicamente aos Fórmula 1, numa conferência de imprensa em que se discutiam eventuais tetos salariais para pilotos.

Na altura, Lewis Hamilton foi confrontado com essas declarações, e questionou: “Quem disse isso?”, perguntou Hamilton. “Franz Tost”, responderam-lhe. Hamilton: “Quem é esse?”, “Diretor da equipa de AlphaTauri”. Hamilton, com um ar perplexo: “Oh….ok.”

É claro que Hamilton sabe quem é Franz Tost, que não está na F1 nem há um, nem há dois anos.

Basicamente o que o inglês quis transmitir é algo do estilo: “Mete-te na tua vida”.

Seja como for, o director da equipa AlphaTauri Franz Tost insiste, e em entrevista à Gazzetta dello Sport, “Não me importo se o Lewis me conhece ou não. Interessa-me sim, que haja agora uma Comissão que vai discutir o limite salarial dos pilotos”.

Este é um tema muito sensível, em que é fácil arranjar argumentos para os dois lados. É fácil compreender o que diz Tost, até se pode aceitar que a escalada de valores pode atingir números ‘loucos’, mas isso é apenas o mercado a funcionar, como aliás sucede em todos os desportos do mundo. Não é um tema fácil e será muito interessante ver como evolui…