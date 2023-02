F1: Os objetivos (realistas) de cada piloto – parte 3 | AutoSport

Ninguém entra na F1 para ser último, ou para não tentar a vitória. Mas nem todos têm capacidade ou carro para conseguirem chegar aos seus sonhos. Assim, cada piloto deverá ter em mente uma meta minimamente alcançável para esta época. Sem querer assumir o papel de mentalistas, tentamos identificar os objetivos realistas, com base no que vimos nos testes e com a perfeita noção que durante a época este equilíbrio de forças pode mudar e estes objetivos deixarem de fazer sentido. Após termos feito a Parte 1 (que pode ver AQUI), e a Parte 2 (pode ver AQUI), segue-se a terceira e última parte.

Kevin Magnussen – Top 12

Kevin Magnussen é um dos bons talentos da F1 e o seu regresso foi bom para ele e para a Haas, que ganhou mais experiência. Não fosse Magnussen, a época da equipa americana teria sido péssima. No ano passado, Magnussen ficou em 13º lugar, o que acabou por ser um bom resultado, tendo em conta todas as circunstâncias. Da Haas, ouvi-se que esta terá sido a melhor pré-época da história da equipa, pelo que se podem esperar coisas boas. Mas não podemos esquecer o equilíbrio de forças e que há seis equipas que se apresentam mais fortes que a Haas. Assim, um objetivo realista para Magnussen seria um lugar nos 12 primeiros.

Nico Hulkenberg – Aproximar-se de Kevin Magnussen

É verdade que Nico Hulkenberg sempre mostrou qualidade das vezes que foi chamado para substituir algum piloto. Mas é diferente fazer uma corrida ocasionalmente ou uma época inteira. Por isso, Hulkenberg terá como missão andar sempre perto de Magnussen, o que pode não ser fácil numa primeira fase. Magnussen conhece a equipa como a palma da mão e o alemão chega de uma realidade completamente diferente. Apesar da experiência e da qualidade, não se deve menosprezar o desafio.

Yuki Tsunoda – Não ser ultrapassado por Nyck de Vries

Yuki Tsunoda é rápido. Muito rápido. Mas pode ser um piloto de F1 competitivo? Eis a questão que ainda não foi completamente respondida. No ano passado a Alpha Tauri não lhe deu um carro capaz e o japonês não conseguiu mostrar as suas capacidades. Com Pierre Gasly na equipa tinha um colega e um amigo e a entreajuda era constante. Agora com Nyck de Vries, Tsunoda terá de mostrar que é o piloto com mais experiência de F1 e a referência da equipa. Sem isso, pode perder o comboio.

Nyck de Vries – Mostrar que pode ser hipótese para a Red Bull

De Vries tem uma carreira diferente da maioria dos pilotos de F1, mas isso não é uma desvantagem, pois foi acumulando experiência e em todas as categorias onde correu, foi rápido e competitivo. De Vries tem a oportunidade de se mostrar no “reino Red Bull” e, quem sabe, tornar-se uma hipótese para o futuro a médio prazo. Para isso “bastará” fazer melhor que Tsunoda e ajudar a equipa. Tem tudo para o conseguir.

Alex Albon – Continuar a fazer pequenos milagres

Alex Albon ainda é por vezes menosprezado, mas o seu talento é mais que suficiente para a F1. No ano passado provou-o e depois de um ano afastado, não acusou a falta de competição e fez bons resultados pela equipa. O carro não dava para mais. A Williams deu um excelente passo em frente, mas poderá não ser o suficiente para caminhar rumo ao meio da tabela. Mas pode ser suficiente para Albon sacar mais um ou dois coelhos da cartola.

Logan Sargeant – Errar pouco e aprender muito

Se Logan Sargeant for uma aposta forte da Williams, não deve ter medo da sua primeira época. Como qualquer estreante, deverá minimizar os erros e maximizar o tempo em pista. Não se exige mais a um piloto que chega sem a pressão de rótulos.