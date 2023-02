F1: Os objetivos (realistas) de cada piloto – parte 2 | AutoSport

Ninguém entra na F1 para ser último, ou para não tentar a vitória. Mas nem todos têm capacidade ou carro para conseguirem chegar aos seus sonhos. Assim, cada piloto deverá ter em mente uma meta minimamente alcançável para esta época. Sem querer assumir o papel de mentalistas, tentamos identificar os objetivos realistas, com base no que vimos nos testes e com a perfeita noção que durante a época este equilíbrio de forças pode mudar e estes objetivos deixarem de fazer sentido. Após termos feito a Parte 1 (que pode ver AQUI), segue-se a parte 2

Esteban Ocon – Top 10

Esteban Ocon entra para a sua quarta época na estrutura francesa (Renault / Alpine). Pela quarta época tem concorrência de peso. Se na primeira época Daniel Ricciardo levou a melhor, na segunda época ficou a poucos pontos de Fernando Alonso e no ano passado até levou a melhor sobre o piloto espanhol. Agora tem Pierre Gasly para enfrentar. Este ano a Alpine parece começar bem, mas tem a concorrência da Aston Martin pelo top 4. A confirmar-se a boa forma da Aston Martin, a Alpine vai ter mais dificuldades em manter o quarto posto, mas pode também surpreender e lugar pelo “título do meio do peloão”. Ocon foi oitavo em 2022, pelo que igual, ou melhor (liderar o meio da tabela), seria um bom resultado.

Pierre Gasly – Top 10

Gasly entra na Alpine, vindo da Alpha Tauri e tem como missão comprovar que foi uma boa aposta. Isso significa acompanhar o ritmo de Ocon. E se acompanhar o ritmo, uma presença no top 10 final será sempre um bom resultado. A melhor classificação final do francês foi sétimo em 2019. Se conseguir algo semelhante, será uma boa primeira época na Alpine.

Lando Norris – Não perder a paciência com a McLaren

Se Lando Norris não perder a paciência com a McLaren, será um bom ano para ele e para a equipa. A McLaren voltou a apresentar-se nos testes de inverno com problemas semelhantes aos que enfrentou em 2022. Lições não aprendidas? Seja como for, espera-se mais e melhor da equipa (e do seu diretor técnico). Norris é um piloto cada vez mais bem cotado e a missão da equipa será convencê-lo que apesar dos percalços, está na estrutura certa. Assim, se Norris conseguir um lugar no top 10 final, será um resultado que poderá atenuar a desilusão destes primeiros dias

Oscar Piastri – Aproximar-se do andamento de Lando Norris

Lando Norris é de facto um grande talento e, apesar da sua juventude e jovialidade, é um caso sério. Qualquer piloto que entre na McLaren agora, terá de enfrentar a qualidade de um piloto que vai para a sua quinta época na F1. Piastri, como estreante, tem de se adaptar a um novo ambiente, uma nova equipa, recuperar o ritmo competitivo e começar a mostrar o que pode fazer num campeonato muito exigente. O primeiro ano de um estreante pode ser complicado, pelo que se conseguir ficar próximo de Lando Norris, poderá considerar uma boa época.

Valtteri Bottas – Top 10

Valtteri Bottas foi uma excelente adição para a Alfa Romeo. O piloto finlandês trouxe experiência e qualidade à equipa, que já tinha com Kimi Raikkonen, e trouxe um pouco mais de interesse pela equipa e pelo desenvolvimento do projeto. O Bottas de hoje é radicalmente diferente do que víamos na Mercedes e essa postura mais leve fez-se notar em pista, com boas prestações. A Alfa Romeo mostrou alguns bons pormenores e se tiver uma fiabilidade melhor pode intrometer-se pelas lutas no topo do meio da tabela. Assim o top 10 final é o objetivo que mais se adequa a Bottas.

Zhou Guanyu – Igualar andamento de Bottas

Zhou entrou no ano passado e fez uma boa época como estreante. Não fez muitos pontos, mas teve o azar do seu lado e foi também vítima da falta de fiabilidade da equipa. Para este ano, com mais experiência, tem de subir um degrau e isso implica aproximar-se do andamento de Bottas (e por conseguinte do seu resultado final).

Lance Stroll – Top 10

Lance Stroll tem, aparentemente, uma oportunidade de ouro para se mostrar. A Aston Martin fez um excelente carro e poderá até imiscuir-se na luta por pódios. Mas isso só será confirmado quando os carros correrem pela primeira vez. No entanto, parece que Stroll poderá ter nas suas mãos o melhor carro desde 2020 (Racing Point). Nessa altura foi 11º (não aproveitou), e nunca terminou no top 10 final. Parece ter este ano uma oportunidade para o conseguir.

Fernando Alonso – Liderar o meio da tabela

Alonso apostou forte na Aston Martin. Largou a Alpine para entrar na estrutura de Silverstone, com esperança de regressar às lutas pelas primeiras posições. E parece ter acertado na aposta (coisa rara) com os primeiros indicadores que temos visto. A Aston parece estar muito bem e, a confirmar-se, Alonso vai morder os calcanhares às equipas da frente. A Mercedes deverá ganhar alguma vantagem face à Aston durante a época, mas Alonso tem tudo para voltar a ser destaque. Assim, liderar o sempre renhido campeonato do meio da tabela é o objetivo.