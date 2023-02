F1: Os objetivos (realistas) de cada piloto – parte 1 | AutoSport

Ninguém entra na F1 para ser último, ou para não tentar a vitória. Mas nem todos têm capacidade ou carro para conseguirem chegar aos seus sonhos. Assim, cada piloto deverá ter em mente uma meta minimamente alcançável para esta época. Sem querer assumir o papel de mentalistas, tentamos identificar os objetivos realistas, com base no que vimos nos testes e com a perfeita noção que durante a época este equilíbrio de forças pode mudar e estes objetivos deixarem de fazer sentido.

Max Verstappen – Campeão

Max Verstappen é o grande favorito nesta fase a ser campeão do mundo. Do que vimos nos testes, o tricampeonato aparece em 2023 como uma forte possibilidade, mas dependerá do impacto das penalizações (limitação do tempo de túnel de vento). Um arranque forte é essencial.

Sergio Pérez – Segundo lugar

Sérgio Pérez já entendeu as regras do jogo e Verstappen será sempre o n.º1. Pérez sabe que para se manter na F1 tem de se apresentar em boa forma e evitar arrufos com o colega de equipa. Se conquistar o segundo lugar, será uma boa época. Campeonato? Tem carro para isso, mas não é uma forte hipótese.

Charles Leclerc – Campeão

O monegasco tem talento para enfrentar Verstappen. Resta saber se a Ferrari terá carro para ele poder assumir essa luta. Do que vimos, a Ferrari está um passo atrás, mas a história pode mudar ao longo do ano. Acreditamos que a penalização da Red Bull pode ainda dar alguma incerteza ao campeonato e Leclerc é o candidato mais forte a aproveitar.

Carlos Sainz – Segundo lugar

Carlos Sainz já mostrou que pode fazer melhor que Leclerc, mas depois da temporada de 2022, quererá consolidar o seu lugar na Scuderia. O espanhol é bom, inteligente e tem argumentos que podem fazer dele um candidato, mas essa hipótese parece algo remota. Um segundo lugar e acompanhar o ritmo de Leclerc permitirá concluir uma boa época.

Lewis Hamilton – Regresso às vitórias e lutar pelo top 3

Não parece que Hamilton tenha um carro capaz para lutar pelo título. A Mercedes prepara uma atualização para Baku, mas isso pode significar quatro corridas mais afastado do topo. Assim, olhando para o cenário atual, o regresso às vitórias, a luta pelo top 3 será o objetivo mais realista para o campeão britânico.

George Russell – Manter o nível de 2022

Russell impressionou em 2022 (não foi uma surpresa) e revelou-se um piloto capaz de lutar pelo título…mas falta carro para isso. Assim, Russell tem como missão manter o nível do ano passado e evitar aquele abaixamento de forma que vimos já no terceiro terço do ano, antes da vitória no Brasil. Lutar pelo top 3 seria bom para ele e para a equipa. Para fazer mais precisa de um carro melhor.