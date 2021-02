F1: Os objetivos para os motores de 2025

Já é oficial que a F1 irá antecipar a entrada das novas unidades motrizes para 2025, uma data que ganha importância cada vez maior.

A F1 precisa olhar para o futuro e encontrar um compromisso entre competição, sustentabilidade e espetáculo. A próxima regulamentação dos motores será de grande importância para o futuro do Grande Circo e as equipas começam a desenhar as linhas mestras do projeto.

Foram delineados cinco objectivos-chave: sustentabilidade ambiental e relevância para a industria automobilística, combustível totalmente sustentável, criação de uma unidade motriz potente e emocionante, redução significativa dos custos, bem como atratividade para os novos fabricantes de unidades de motrizes.

São estes os principais objetivos para o futuro dos motores na F1, uma combinação com um equilíbrio difícil de obter mas que terá de ser feito para que a F1 continue a ser o pináculo do automobilismo.