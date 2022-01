F1: Os objetivos de Valtteri Bottas na Alfa Romeo | AutoSport

Valtteri Bottas irá iniciar este ano um novo capítulo na sua carreira e depois de cinco anos na Mercedes, regressa a uma equipa do meio da tabela. Mas isso não retira o entusiasmo ao finlandês, que se propõe a objetivos até ambiciosos, olhando ao que a Alfa foi capaz de fazer nas últimas duas épocas.

Para Bottas, o foco da equipa deve estar em fazer melhor, pontuar na grande parte das corridas e até se aproximar do pódio em alguns eventos, algo que a Alfa Romeo não foi capaz de fazer recentemente. Mas Bottas acredita que a nova regulamentação poderá mudar o cenário e lembrou os tempos da Williams, que em 2013 estava no fundo da tabela e em 2014 terminou em terceiro no campeonato:

“Temos de ser realistas, e é difícil de prever”, disse Bottas ao podcast Beyond The Grid. “Mas eu sinto que todos os ingredientes estão lá, o potencial está lá, com as pessoas da equipa, as instalações e com as mudanças regulamentares, além dos orçamentos mais equiparados. Penso que no próximo ano, de forma realista, deveríamos ser capazes de estar consistentemente nos pontos. Por vezes, tentar estar perto de um pódio. Penso que isso já seria um sucesso”.

“Mas não estou a estabelecer quaisquer limites”, explicou ele. “Não vale a pena estabelecer limites [sobre] o que podemos fazer, porque tudo é possível neste desporto. Vi com Williams, de 2013 a 2014, podem acontecer grandes oscilações se se fizer as coisas bem. É por isso que é interessante, porque não se sabe o que é que podemos conseguir. E eu acredito que podemos alcançar grandes coisas”.