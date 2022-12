F1: Os objetivos da Aston Martin para 2023 | AutoSport

Depois de uma época com um péssimo arranque e um final mais conseguido, a Aston Martin pretende manter a trajetória ascendente e aproximar-se ainda mais do topo. Mike Krack sabe bem que é preciso manter os pés assentes na terra, mas quer a equipa a conseguir um resultado melhor.

Krack, que assumiu a liderança da Aston este ano e que teve um primeiro grande desafio pela frente, com a equipa a conseguir reformular o conceito do AMR22 e aproximar-se um pouco mais da frente, quer em 2023 cimentar a sua posição como equipa do meio de tabela e aproximar-se do topo. São esses os objetivos da equipa:

“Terminámos a sétima temporada passada. Por isso, deverá ser melhor no próximo ano, temos de dar um passo”, disse Krack. “Penso que seria indelicado dizer que queremos estar na frente no próximo ano – isso é demasiado ambicioso e irrealista. Mas queremos dar esse passo significativo. Penso também que com os passos que já demos até agora e com o recrutamento de Fernando Alonso, podemos fazer com que isso aconteça. Assistimos este ano a uma batalha pelo quarto lugar no Campeonato do Mundo [entre Alpine e McLaren]. Se nos pudéssemos envolver nessa batalha, seria o tal passo”.