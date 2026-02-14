F1: Os números e as conclusões do 1.º teste do Bahrein

Concluída a primeira semana de testes do Bahrein, com três dias para as equipas desenvolverem os seus monolugares há já algumas conclusões que começam a surgir. É sabido que tirar conclusões nos testes, especialmente no arranque de uma nova era, pode revelar-se perigoso, pois o cenário competitivo pode mudar completamente em Melbourne, palco da primeira corrida. Mas há já traços gerais que deverão ser as tendências nas primeiras corridas.

Primeiro vamos à análise dos números compilados na seguinte tabela:

Posição (tempo) Equipa Melhor Tempo Piloto do Melhor Tempo Voltas Totais Pontos Fortes Pontos Fracos 1 Mercedes 1m33.669s Kimi Antonelli 282 Melhor tempo absoluto do teste. ​ Quilometragem baixa, segunda pior do pelotão, vários problemas técnicos nos primeiros dias. ​ 2 Ferrari 1m34.209s Lewis Hamilton 420 Boa fiabilidade, muitas voltas, ritmo competitivo próximo dos mais rápidos. ​ Paragem de Hamilton na sexta, equipa e Leclerc ainda cautelosos na leitura de performance. ​ 3 McLaren 1m34.549s Oscar Piastri 422 Maior número de voltas (empatada com Williams), ritmo forte e boas indicações desde o Dia 1. ​ Nenhuma falha séria mencionada, foco mais em aprendizagem do que em tempos. ​ 4 Red Bull 1m34.798s Max Verstappen 343 Bom equilíbrio entre ritmo e quilometragem, boa estreia do motor Red Bull-Ford em termos de fiabilidade. ​ Problema que deixou Hadjar muito tempo na garagem, alguma perda de rodagem. ​ 5 Haas 1m35.394s Ollie Bearman 390 Programa de testes fluido, boa quilometragem e sinais positivos para a zona média. ​ Ainda sem ritmo para lutar com as equipas de topo. ​ 6 Alpine 1m35.806s Franco Colapinto 318 Carro claramente melhor que em 2025, equipa satisfeita com o passo em frente. ​ Várias paragens em pista para ambos os pilotos, fiabilidade ainda não perfeita. ​ 7 Audi 1m36.291s Nico Hülkenberg 353 Quilometragem sólida para uma primeira época como equipa de fábrica, passo em frente em performance e fiabilidade. ​ Ainda precisa de mais rendimento geral para se afastar do fundo do pelotão. ​ 8 Williams 1m36.793s Alex Albon 422 Maior número de voltas (empatada com McLaren), grande produtividade após falhar o shakedown de Barcelona. ​ Ritmo de volta lançada bem mais modesto, ainda longe dos mais rápidos. ​ 9 Racing Bulls 1m36.808s Liam Lawson 326 Semana globalmente positiva depois de um problema no primeiro dia, boa integração do rookie Lindblad. ​ Atraso inicial prejudicou a rodagem, tempo por volta ainda algo discreto. ​ 10 Cadillac 1m36.824s Valtteri Bottas 320 Teste considerado muito produtivo para equipa estreante, quilometragem razoável. ​ Alguns problemas técnicos ao longo dos dias, ainda numa fase clara de aprendizagem. ​ 11 Aston Martin 1m38.248s Fernando Alonso 206 Ganhou rodagem importante depois de chegar atrasada face às rivais. ​ Menor número de voltas de todas as equipas e um dos piores tempos, necessidade clara de encontrar mais performance. ​

Construtor de Unidade Motriz Equipas Cliente Voltas Totais Combinadas Mercedes Mercedes (282), McLaren (422), Williams (422), Alpine (318) 1 444 voltas Ferrari Ferrari (421), Haas (390), Cadillac (320) 1 131 voltas Audi Audi (354) 354 voltas Red Bull Red Bull (343), Racing Bulls (327) 670 voltas Honda Aston Martin (206) 206 voltas

Aqui está a tabela só com equipas e número de voltas no primeiro teste do Bahrein 2026.the-race+1

Equipa Voltas Williams 422 McLaren 422 Ferrari 421 Haas 390 Audi 354 Red Bull 343 Racing Bulls 327 Cadillac 320 Alpine 318 Mercedes 282 Aston Martin 206

Mercedes – preocupação séria ou jogos políticos?

A Mercedes saiu de Sakhir com o melhor tempo absoluto do teste, graças ao 1m33.669s de Kimi Antonelli, confirmando o potencial muito forte da nova unidade motriz alemã em volta lançada. A desvantagem é a baixa quilometragem: apenas 282 voltas, a segunda pior do pelotão, fruto de vários problemas técnicos ao longo dos três dias que impediram um programa totalmente limpo. A equipa chegou ao Bahrein com o rótulo de favorita, mas envolvida numa luta política que envolve a legalidade da sua unidade motriz, com o alegado truque da variação da taxa de compressão. Desde então, a Mercedes tem dito aos quatro ventos que está a enfrentar dificuldades e que os verdadeiros favoritos são a Red Bull. Entretanto, McLaren, Williams e Alpine, também fornecidas pela Mercedes, concluíram o teste com boa nota. Dificuldades sérias ou jogo de bastidores para evitar que a unidade motriz, tal como está, seja tornada ilegal?

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Ferrari – sorrisos rasgados

A Ferrari terminar um teste com boas sensações não é novidade. O difícil tem sido capitalizar esse ímpeto e levá‑lo até ao fim da época. A Scuderia parece combinar performance e consistência, com Lewis Hamilton a registar o terceiro melhor tempo global em 1m34.209s e a equipa a fechar o teste com 420 voltas, praticamente ao nível das que mais rodaram. O discurso público mantém‑se cauteloso, mas os números indicam um pacote competitivo e com uma base sólida para o segundo teste no Bahrein. Numa altura em que quase tudo parece indefinido, uma das poucas certezas que temos é que a Ferrari apresentou um carro sólido, com uma base que parece dar confiança para os primeiros meses desta nova era.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

McLaren – voltas e mais voltas

A McLaren optou por um teste mais focado em quilometragem do que em voltas rápidas, mas mesmo assim colocou Piastri e Norris dentro do top‑6 de tempos e igualou a Williams no topo da tabela de voltas, com 422 voltas percorridas. A fiabilidade demonstrada e o volume de dados recolhidos sugerem um carro equilibrado, ainda com margem para encontrar mais performance em modo de qualificação. A filosofia da McLaren, assumida publicamente, passa por apresentar um carro‑base nesta primeira fase e implementar melhorias ao longo do ano, à medida que vai conhecendo melhor o monolugar. Do que se viu nesta primeira semana, apesar de a performance não ser ainda o foco, do lado dos fundamentos do carro, tudo parece saudável.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Red Bull – favoritos para o arranque?

A Red Bull não foi a equipa mais rápida em folha de tempos, mas manteve‑se confortavelmente no grupo da frente e completou 343 voltas, com destaque para o comportamento consistente do novo conjunto Red Bull‑Ford. Um problema mecânico que limitou a rodagem de Isack Hadjar mostrou que o pacote ainda não é impecável em termos de fiabilidade, mas a base parece robusto. É de louvar o trabalho que a Red Bull‑Ford apresentou: uma estrutura que, pela primeira vez, coloca a sua unidade motriz em pista e é logo encarada como uma das favoritas, recebe o maior elogio possível. Há construtores com muito mais experiência que não o conseguiram fazer. O rótulo de favoritos pode também ser uma jogada política, mas os sinais em pista mostram uma Red Bull muito longe de um arranque de pesadelo. Veremos o quão perto está do sonho. Dizem que a unidade Red Bull é a que melhor consegue fazer a gestão de energia elétrica. A confirmar-se, é um trunfo de peso.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Haas – discreta, mas com muitas voltas

A Haas sai deste primeiro teste no Bahrein como uma das surpresas discretas da zona média da tabela, combinando 390 voltas com um tempo de referência de 1m35.394s que coloca a equipa num grupo intermédio competitivo. A estrutura liderada por Ayao Komatsu descreve o teste como “no alvo”, sinal de que o programa foi cumprido sem grandes sobressaltos e com indicações encorajadoras. Empurrada pela unidade motriz Ferrari, a Haas parece estar a consolidar o trabalho feito durante o inverno de forma positiva. Talvez seja uma das equipas a ter em conta para a luta no meio do pelotão.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Alpine – renascimento à vista?

Numa semana em que o Grupo Renault matou os projetos WEC e Dakar para se focar apenas na F1, a Alpine deu sinais positivos. Apresentou um passo em frente claro face a 2025, um dos anos mais complicados da história recente da equipa. Franco Colapinto rubricou um 1m35.806s e a equipa somou 318 voltas. A formação francesa parece estar a afastar‑se do fundo do pelotão e tem dado sinais positivos, o que já é um upgrade. Ainda assim, as paragens em pista de Colapinto e Gasly revelam que a fiabilidade não está totalmente consolidada e que há trabalho por fazer antes de Melbourne.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Audi – segunda semana bem melhor

A Audi, na sua primeira época como construtor de fábrica, conseguiu um teste sólido, com 353 voltas e um melhor tempo de 1m36.291s para Nico Hülkenberg. O discurso interno aponta para um “bom passo em frente” em performance e fiabilidade, ainda que a equipa continue inserida na parte baixa da tabela de tempos. A primeira semana teve uma boa dose de problemas de fiabilidade, mas na segunda semana a equipa surgiu com um monolugar redesenhado, com uma filosofia agressiva e com muito melhor “saúde”. Foi um passo claro no bom caminho para a estrutura germânica, que não deverá surpreender nestes primeiros meses, mas que apresenta trabalho sólido.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Williams – recuperar o tempo perdido

A Williams foi, a par da McLaren, a grande referência em termos de quilometragem, com 422 voltas completadas, um sinal inequívoco de fiabilidade e de um programa de testes bem estruturado que começou titubeantemente, com um atraso que impediu a participação em Barcelona. O melhor tempo de 1m36.793s de Alex Albon coloca a equipa atrás dos principais rivais em volta lançada, um problema que pode estar relacionado com o peso excessivo do monolugar, segundo apontam alguns rumores. Ao contrário do que muitos temiam, a reedição do negro arranque de época de 2019 não aconteceu, e a Williams surgiu no Bahrein com solidez. A performance ainda não existe, mas os fundamentos parecem ter sido assegurados.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Racing Bulls – construir o futuro

A Racing Bulls teve um início de teste condicionado por problemas no primeiro dia, mas acabou por fechar a semana com 327 voltas e um tempo de 1m36.808s para Liam Lawson, que deixa a equipa no grupo de meio‑fundo. O lado positivo foi a adaptação progressiva do rookie Arvid Lindblad, que somou quilometragem útil à medida que ganhava confiança com o carro. Um bom passo, alicerçado na valia da unidade motriz Red Bull‑Ford.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Cadillac – dores de crescimento

A Cadillac, em ano de estreia, saiu de Sakhir com um balanço globalmente positivo: 320 voltas, um melhor tempo de 1m36.824s com Valtteri Bottas e uma leitura interna de teste “muito produtivo”. Os problemas técnicos pontuais, incluindo episódios de paragem em pista, revelam que a curva de aprendizagem ainda é acentuada, mas a base de trabalho está lançada. A equipa admite que procura, para já, o respeito das restantes formações. Com o trabalho evidenciado até agora, esse respeito poderá ser conquistado a médio prazo. A performance para chegar ao topo, essa, ainda parece muito longe.

Foto: Philippe Nanchino/ MPS Agency.

Aston Martin – a grande desilusão?

A Aston Martin viveu provavelmente o teste mais difícil do pelotão, com apenas 206 voltas – o pior registo – e um melhor tempo de 1m38.248s para Fernando Alonso, claramente afastado do topo. A combinação de chegada tardia ao programa de testes, problemas de fiabilidade da unidade motriz Honda e falta de performance deixou a equipa a reconhecer publicamente a necessidade urgente de encontrar mais ritmo. Adrian Newey já está a trabalhar a todo o gás para resolver alguns problemas na componente aerodinâmica, mas o mais preocupante é mesmo a unidade motriz Honda, que parece estar longe das restantes.