F1: Os números do GP de Portugal

Portugal não tem uma presença longa no calendário da Fórmula 1, mas construiu uma história marcante e repleta de momentos memoráveis. Ao longo de 18 edições do Grande Prémio de Portugal, alguns dos maiores nomes do desporto escreveram capítulos importantes numa prova que começou a norte do país e que regressará ao sul em 2027, para a 19.ª edição.

A história teve início a 24 de agosto de 1958, quando o Porto recebeu a primeira corrida de Fórmula 1 em solo nacional, no exigente Circuito da Boavista. O traçado urbano acolheu duas edições (1958 e 1960), com o Circuito de Monsanto a receber a prova em 1959. Seguiu-se um longo interregno, até que a Fórmula 1 regressou a Portugal em 1984, encontrando no Estoril o palco certo durante mais de uma década. Entre 1984 e 1996, o circuito português tornou-se presença regular no calendário, palco de decisões de campeonatos e de atuações lendárias.

Foi preciso esperar por circunstâncias excecionais, ditadas pela pandemia de COVID-19, para que a Fórmula 1 regressasse a Portugal em 2020, desta vez no Autódromo Internacional do Algarve. Portimão recebeu a categoria rainha por duas temporadas consecutivas, devolvendo o país ao mapa do Mundial.

Em 18 corridas disputadas, registaram-se 12 vencedores diferentes, reflexo da diversidade e competitividade que marcaram o GP de Portugal. Alain Prost e Nigel Mansell destacam-se como os pilotos mais vitoriosos, com três triunfos cada. Stirling Moss e Lewis Hamilton são os únicos a somarem duas vitórias em solo português. A lista de vencedores inclui ainda nomes incontornáveis como Jack Brabham, Ayrton Senna, Gerhard Berger, Riccardo Patrese, Michael Schumacher, Damon Hill, David Coulthard e Jacques Villeneuve.

No capítulo das pole positions, Ayrton Senna lidera de forma destacada, com três, seguido de Stirling Moss, Gerhard Berger, Nigel Mansell e Damon Hill, todos com duas. John Surtees, Nelson Piquet, Alain Prost, Riccardo Patrese, David Coulthard, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas conquistaram uma pole position em Portugal.

Alain Prost é também o piloto com mais pódios no GP de Portugal, num total de sete, seguido por Senna, com cinco, e Hill, com quatro. No total, 29 pilotos subiram ao pódio em Portugal, numa lista que inclui figuras históricas como Mansell, Berger, Schumacher, Moss, Piquet, Max Verstappen, Jim Clark, Bruce McLaren, Niki Lauda e Mika Häkkinen.

Em termos de voltas lideradas, Nigel Mansell é o recordista absoluto, com 182, seguido de Prost (144) e Berger (128). Senna (114) e Moss (106) completam o top 5.

Entre os construtores, a Williams afirma-se como a equipa mais bem-sucedida em Portugal, com seis vitórias e cinco pole positions. A McLaren soma três triunfos e duas poles, enquanto Cooper, Ferrari e Mercedes alcançaram duas vitórias cada.